Nieuwe zes-in-lijn bij Jaguar Land Rover

Eerder vandaag verblijdde Land Rover ons met de Range Rover Sport HST, een Mild Hybrid met een dikke zescilinder in de neus. Die zes-in-lijn komt er ook in een minder krachtige variant en verschijnt op termijn ook in andere modellen van Jaguar en Land Rover.

De nieuwe Ingenium-zespitter is geheel in eigen huis ontwikkeld en vervangt de V6-en in verschillende modellen van Jaguar en Land Rover. Het blok is standaard voorzien van 48V-Mild Hybrid-ondersteuning die remenergie terugwint en ondersteunt bij accelereren. Het aggregaat levert in de vanmorgen gepresenteerde Range Rover 294 kW ofwel 400 pk en een koppel van 550 Nm.

Wie dat te gortig of vooral te duur vindt, kan ook opteren voor een versie met 264 kW/360 pk en 495 Nm. In beide gevallen is de zespitter voorzien van een turbo en een elektrische compressor die ook bij lage toerentallen voor overdadig veel vermogen en koppel moet zorgen.

De nieuwe zespitter vervangt de 3.0 V6 die tot enige maanden geleden in tal van Jaguar Land Rover-modellen leverbaar was. Dat de overstap naar een zes-in-lijn gemaakt zou worden, was overigens in 2016 al duidelijk.