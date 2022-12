Nieuwe Volkswagen Tiguan ploegt door de sneeuw

De huidige generatie Volkswagen Tiguan mag nog even mee, maar dat betekent niet dat zijn opvolger niet al in de ontwikkelingskamers in Wolfsburg staat. Die nieuwe Volkswagen Tiguan is op deze nieuwe set foto's in actie te zien tijdens koudetests in het hoge noorden van Zweden.

Net als in het leveringsgamma van diverse andere merken is ook in de line-up van Volkswagen een tweedeling ontstaan. Onder het ID-label hangt Volkswagen elektrische auto's die in de basis als zodanig zijn ontwikkeld. Daarnaast verkoopt het merk nog tal van modellen die met conventionele TSI- en TDI-machines zijn te krijgen. De huidige generatie Tiguan valt in de laatste categorie, maar dat betekent niet dat volledig uitgesloten is dat er een elektrische versie van komt.

De nieuwe Volkswagen Tiguan - die we omstreeks 2024 op de markt verwachten - krijgt in ieder geval gewoon weer verbrandingsmotoren. Daarnaast komt de Tiguan weer beschikbaar met plug-in hybride aandrijflijnen. Het zou zomaar kunnen dat er ook een volledig elektrische Tiguan komt. Mocht dat zo zijn, dan lijkt dat géén ID-model te worden, als zou het natuurlijk kunnen dat Volkswagen die met elektrotechniek volgestopte Tiguan 'ID Tiguan' of misschien wel 'Tiguan-e' gaat noemen. Mogelijk krijgt Volkswagen het voor elkaar om een elektrische aandrijflijn in het doorontwikkelde MQB-platform te persen. Stellantis kreeg iets vergelijkbaars immers voor elkaar met de elektrische versies van de Opel Astra, Peugeot 308 en DS 4. Die delen hun platform namelijk gewoon met de versies met verbrandingsmotoren. Waarom we zo speculeren over een elektrische Tiguan? Eerder dit jaar dook een ingepakte en mysterieuze elektrische SUV van Tiguan-formaat op. Zoals gezegd blijft het nog even bij speculeren.

Wel lijkt vast te staan dat de nieuwe Tiguan de laatste generatie van het model wordt die in Europa nog (mild-hybride) benzine- en dieselversies krijgt. Vanaf 2033 verkoopt Volkswagen in Europa alleen nog volledig elektrische auto's. Als de nieuwe Tiguan in 2024 komt en net als het actuele model zo'n 9 jaar mee moet, valt zijn afscheid mooi samen met Volkswagens volledige overstap naar EV's.

Net als de ID-modellen van Volkswagen lijkt de nieuwe Tiguan overladen te worden met relatief ronde designtaal. De nieuwe Volkswagen Tiguan heeft een in het midden iets inzakkende schouderlijn en vrij ronde vouwen boven de wielkasten. Ook de volgende generatie Volkswagen Passat en de eveneens nog te presenteren ' ID.Aero ' krijgen dergelijk afgerond design.