Nieuwe Volkswagen Tiguan: de laatste met ICE-motoren?

De huidige tweede generatie Volkswagen Tiguan loopt op zijn laatste benen maar uiteraard is er de afgelopen tijd in Wolfsburg druk nagedacht over een opvolger. Er zit een compleet nieuwe Tiguan in het vat, een auto die op deze foto's voor het eerst in productietrim te zien is.

Wie nu de Volkswagen-showroom binnenwandelt komt daar een arsenaal aan SUV's en cross-overs tegen. Een daarvan is de Tiguan. De huidig Volkswagen Tiguan werd in 2015 gepresenteerd en ging in 2020 al eens onder het mes en een tweede facelift krijgt de SUV niet. In plaats daarvan staat er in de ontwikkelingskamers van Volkswagen een nieuwe derde generatie Tiguan, een auto die in tegenstelling tot wat je misschien verwacht géén puur elektrische auto wordt.

Volkswagen hangt zijn enkel met elektrische aandrijflijnen beschikbare modellen onder het ID-label. Binnen de ID-familie kun je de ID4 - en in zekere zin ook de ID5 - zien als de elektrische equivalenten van de Tiguan. Aangezien het verbod op de verkoop van auto's met elektrische aandrijflijnen in de Europese Unie per 2035 van kracht wordt, heeft Volkswagen dus nog een behoorlijke aantal jaartjes te gaan alvorens het in ons deel van de wereld een streep door auto's met verbrandingsmotoren moet zetten. De Tiguan smelt voorlopig dus nog niet samen met een ID-model en dus komt er gewoon een nieuwe derde generatie die beschikbaar komt met benzine- en dieselmotoren. Voor de Europese markt heeft Volkswagen zich als doel gesteld om 70 procent van de verkopen uit EV's te laten bestaan.

Die nieuwe Volkswagen Tiguan is op deze foto's voor het eerst in testkostuum te zien. Al tweemaal eerder konden we je foto's van mysterieuze ingepakte Tiguans laten zien, maar ditmaal hebben we een exemplaar te pakken dat daadwerkelijk z'n productiekoets draagt. Volkswagen plakt aan de voor- en achterzijde stickers die de vorm en invulling van de koplampen bedekt en dus valt er over de verlichting nog niet veel te zeggen. Wat opvalt is de ietwat aflopende daklijn en de oplopende schouderlijn die de Tiguan krijgt aangemeten. Daarmee staat de nieuwe Tiguan enigszins in contrast tot het huidige model waarvan de koets met rechtere, strakkere lijnen is bedeeld. Helemaal verrassend is dat niet, afgaande op eerdere foto's van testmodellen van Volkswagen krijgen ook de nieuwe Passat en de op stapel staande 'ID.Aero' een iets wulpser design aangemeten.

We mikken erop dat de huidige generatie Volkswagen Tiguan het in ieder geval nog tot en met 2023 moet uitzingen, wat betekent dat de nieuwe zich omstreeks 2024 aandient. Onderhuids verwachten we een doorontwikkeling van het huidige MQBevo-platform tegen te komen. Reken dus weer op een reeks (mild-hybride) TSI-motoren en in ieder geval een of meerdere plug-in hybride aandrijflijnen.