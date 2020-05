Nieuwe Volkswagen Golf Variant duikt op

De nieuwe Volkswagen Golf werd in oktober vorig jaar al voorgesteld en inmiddels heeft Volkswagen al GTI-, GTE- en GTD-versies van zijn achtste generatie Golf aan de wereld voorgesteld. Tot op heden is de auto echter alleen in hatchbackvorm gepresenteerd, maar uiteraard zit er ook gewoon weer een Variant in het vat. Een ingepakt prototype is nu in het openbaar gesnapt.

Eerlijk is eerlijk: als je weet hoe de hatchbackversie oogt, is het eenvoudig voor te stellen hoe de nieuwe Variant zal opdrogen. Tot de grofweg de B-stijl is deze ingepakte Golf identiek aan de reeds onthulde hatchbackversies. Hierachter loopt het dak van de Variant uiteraard verder door naar achteren alvorens te eindigen in de stationbips. Dan resteert natuurlijk de vraag: hoeveel liter bagage kan-ie meezeulen? Zeker weten doen we het niet, maar we mikken erop dat de nieuwe stationversie iets meer spul kan meebrengen dan zijn voorganger. De bagageruimte van Golf 8 in hatchbackvorm is nagenoeg identiek aan die van het vorige model, maar bij de generatiewissel van technische tweelingbroer Seat Leon zagen we dat de bagageruimte van de Leon ST met zo'n 30 liter toenam. Mocht de kofferbak van de nieuwe Golf Variant met een vergelijkbaar aantal liters toenemen, dan moet de auto zo'n 635 liter op kunnen slokken.

Waarschijnlijk beleeft de nieuwe Golf Variant nog dit jaar zijn première.