Nieuwe Volkswagen Amarok gepresenteerd

De Volkswagen Amarok begint na bijna dertien jaar aan een tweede hoofdstuk. Waar de eerste generatie Amarok nog een geheel eigen model was, is de nieuwe Volkswagen Amarok het resultaat van een samenwerking met Ford. Sterker zelfs, de geheel nieuwe Ford Ranger diende als basis voor de Amarok.

Eigen weg

Het verwantschap is op diverse punten te zien, maar toch heeft Volkswagens designafdeling duidelijk niet stilgezeten. Vooral het front van de Amarok is behoorlijk anders. Waar de Ranger een aardig Amerikaanse neus heeft, is de Amarok duidelijk wat Europeser gelijnd en voorzien van een front dat prima past tussen de andere hier leverbare modellen. Wel oogt-ie iets conventioneler, met z'n redelijk rechttoe-rechtaan gevormde koplampen. Bij de Amarok ontbreekt het bovendien aan de inmiddels kenmerkende doorlopende streep leedverlichting die de koplampen bij veel andere Volkswagens optisch met elkaar verbindt.

Aan de achterkant gaat Volkswagen ook een eigen weg, want de achterlichten zijn totaal anders dan die van de Ford Ranger. Bij de Volkswagen Amarok zijn ze wat meer C-vormig. De achterklep is bovendien wat eenvoudiger dan die van de Ranger, met wat minder frivole 'vouwen' erin. Wat dan weer wel hetzelfde is, is dat de modelnaam erin 'gegrift' is.

Interieur

Is er meer dat lijkt op de Ranger maar toch ook weer met een eigen Volkswagen-sausje overgoten is? Oh jazeker. In het interieur van de Amarok ziet het er weliswaar anders uit dan in de Ranger, maar enkele zaken verraden de basis. Zo tref je centraal in het dashboard een 10- of 12-inch infotainmentscherm (afhankelijk van de gekozen versie) dat verticaal georiënteerd is en bovenaan geflankeerd wordt door twee vrij forse ventilatieroosters. De hardware van het scherm is hetzelfde als in de Ranger, maar de digitale omgeving die je erop treft heeft wel een andere vormgeving.

Ook heeft de Amarok een geheel zelf vormgegeven reeks knoppen onder het scherm zitten, waar je - net als in de Ranger - onder meer een draaiknop voor het volume vindt en een knop voor de alarmlichten. De klimaatbediening tref je er echter niet, dat gaat altijd via het scherm. Dat is dan weer anders dan in de Ranger, waar het knoppencluster een stuk uitgebreider is en dat wel kan. Achter het stuur zit een digitaal instrumentarium dat 8 inch groot is. Optioneel kun je het binnenste van de Amarok aankleden met een met kunstleer bekleed dashboard met contrasterende stiksels, maar ook met optioneel met leer beklede elektrische verstelbare stoelen.

Techniek

De nieuwe Volkswagen Amarok is 5,35 m lang en dat maakt 'm 9,6 cm langer dan de eerste generatie. De wielbasis is 3,27 m lang, een groei van maar liefst 17,3 cm. De kortere overhangen moeten de Amarok volgens Volkswagen meer capabel in ruig terrein maken, want dan zit je immers minder snel met de neus of kont vast in de grond. Ook is de doorwaadhoogte verbeterd, je kunt nu door 80 cm diep water rijden, waar dat voorheen 50 cm was.

Volkswagen zet in eerste instantie vijf motoren op de internationale motorenlijst. Vier diesels en één benzinemotor. De keuze bestaat uit een 150 pk, 170 pk of 209 pk sterke 2.0 TDI en als topdiesel komt er een 3.0 V6 TDI die tot 250 pk vermogen levert. Wie liever voor een benzinedrinkende Amarok gaat, is aangewezen op een 2.3 TSI die 302 pk sterk is. Dat is natuurlijk de van Ford afkomstige 2.3 EcoBoost. Is er meer van Ford afkomstig? Jazeker: ook de Amarok maakt gebruik van een tientrapsautomaat, die beschikbaar wordt voor de versies met een vermogen van minstens 209 pk. De andere optie is een zestrapsautomaat en ook zijn er handgeschakelde vijf- of zesbakken. Vierwielaandrijving is overigens niet standaard, dat hangt af van de markt. Het is nog niet bekend wat dat voor Nederland betekent.

De nieuwe Volkswagen Amarok wordt in Zuid-Afrika gebouwd en verwachten we op z'n vroegst eind dit jaar op de markt, al zou het kunnen dat Nederland pas volgend jaar aan de beurt is.