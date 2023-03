Nieuwe uitvoering voor Kia EV6

Kia heeft een nieuwe uitvoering bedacht voor de elektrische EV6. De Koreaan was er al als Air, Plus, Plus Advanced, GT-Line en GT en is er vanaf nu ook als GT-Line Edition. Dat is een speciale uitvoering die slechts met één aandrijflijn leverbaar is. Hij heeft altijd de 77,4-kWh accu en een 229 pk sterke elektromotor op de achteras. Die combinatie is goed voor een actieradius van 504 kilometer.

Tot zover niets nieuws, de EV6 is met deze combinatie van accupakket en elektromotor namelijk ook al als Plus, Plus Advanced en GT-Line te bestellen. De GT-Line Edition heeft uiteraard alles wat de basisuitvoering Air - alleen verkrijgbaar in combinatie met de 170 pk sterke EV6 met 58-kWh accu - heeft, maar heeft daarnaast tal van extraatjes van andere uitvoeringen. Waaronder van de hoog gepositioneerde GT-Line die op zijn beurt alles heeft wat de Plus en Plus Advanced te bieden hebben. Zo heeft de Kia EV6 GT-Line Edition het bumperwerk van de GT-Line en zijn de wielkastranden net als op die uitvoering in carrosseriekleur uitgevoerd.

Vehicle 2 Device-techniek, stoelverwarming achter, stoelventilatie voor en zaken als het Median Premium Sound System moet de EV6 GT-Line Edition ontberen en een glazen schuif-/kanteldak, een head-up display met augmented reality en veiligheidssystemen als een snelwegassistent met rijbaanwisseling en een 360 graden camera moet de nieuwe uitvoering eveneens missen. Wél krijg je in de deuren verzonken portiergrepen, matrix-ledkoplampen, het Intelligent Koplampsysteem (IFLS), dynamische richtingaanwijzers, batterijverwarming, een warmtepomp, stuurwielverwarming, zwarte hemelbekleding, een inductielader, sfeerverlichting, aluminium pedalen, suède/vegan lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen en 20- in plaats van 19-inch lichtmetalen wielen. De Kia EV6 GT-Line Edition heeft een vanafprijs van €57.995 en daarmee valt hij prijstechnisch tussen de Plus en Plus Advanced-uitvoering in.

Afgebeeld: de Kia EV6 als GT-Line. Die heeft een panoramadak dat op de GT-Line Edition niet aanwezig is.