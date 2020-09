Nieuwe Toyota Urban Cruiser

Wat van ver komt is lekker, al is het nog maar de vraag of dat gezegde ook betrekking heeft op de nagelnieuwe Toyota Urban Cruiser die zojuist zijn digitale debuut in India heeft beleefd.

De Toyota Urban Cruiser is terug, maar niet helemaal op de manier zoals je zou verwachten. De tweede generatie Urban Cruiser komt namelijk puur en alleen in India op de markt en de auto zelf is daarnaast ook nog eens veel minder Toyota dan zijn naam doet vermoeden.

Even een snelle terugblik. De Urban Cruiser kennen we in Nederland vooral als het in 2008 gelanceerde model waarmee Toyota eerder nog dan Nissan (Juke) een compacte cross-over op de markt bracht. De Urban Cruiser deelde zijn technische basis met de destijds actuele Yaris, maar sloeg in ons land niet aan. Tot 2014 werden er slechts 2.225 exemplaren van verkocht. De Urban Cruiser krijgt nu een vervolg, maar aan Europa gaat die nieuwkomer voorbij. De nieuwe Urban Cruiser is voorbehouden aan de Indiase markt en is in feite niets anders dan een aangepaste versie van de Suzuki Vitara Brezza.

De Vitara Brezza is een door Maruti Suzuki, de Indiase tak van Suzuki, ontwikkelde cross-over op basis van onze Vitara. De Vitara Brezza staat op hetzelfde platform als de Vitara en heeft zelfs dezelfde wielbasis van 2,5 meter. Met zijn vanwege fiscale voordelen beperkte wagenlengte van net geen 4 meter is de Vitara Brezza echter een stuk korter dan de 4,18 meter lange Vitara die je in Nederland kunt kopen. De Urban Cruiser krijgt een eigen Toyota-snoet aangemeten. Uitgebreid beeldmateriaal van de bilpartij van de nieuw leven ingeblazen Urban Cruiser is er nog niet, maar het lijkt erop dat de achterkant identiek is aan die van de Vitara Brezza. De aanpassingen in het interieur blijven beperkt tot de montage van een stuur met Toyota-beeldmerken. Op de motorenlijst staat vooralsnog één krachtbron: een 105 pk leverende 1.5 met mild-hybrid techniek.

De nieuwe Urban Cruiser is het jongste resultaat van de kruisbestuiving tussen Toyota en Suzuki. In de vorm van de Glanza heeft Toyota in India een hatchback in de aanbieding die in feite niets anders is dan een Suzuki Baleno met Toyota-emblemen. In ons deel van de wereld brengt Suzuki dit jaar nog de Across op de markt, in feite een Toyota RAV4 met een Suzuki-front. Zoals gezegd komt de nieuwe Urban Cruiser niet naar Nederland. Moeten we daar rouwig om zijn? De liefhebber van automobiele curiosa wellicht wel, al zal de gemiddelde consument waarschijnlijk beter af zijn met de op stapel staande Yaris Cross.