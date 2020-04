Nieuwe Toyota Harrier: tussen RAV4 en RX

De Toyota Harrier is een SUV die we in Nederland en eigenlijk in heel Europa niet kennen. Het model werd eind 1997 in Japan op de markt gebracht, maar zou in de vorm van de eerste generatie Lexus RX ook buiten de thuismarkt worden verkocht. Ook de tweede generatie Harrier kwam als Lexus RS naar ons deel van de wereld, maar de uitgaande generatie Harrier stond op zichzelf. De auto deelt sinds 2013 zijn technische basis met de RAV4, maar heeft wel een compleet eigen koets. Ook deze hagelnieuwe vierde generatie Harrier leunt op RAV4-basis.

De nieuwe Harrier meet 4,74 meter in de lengte, is 1,86 meter breed en 1,66 meter hoog. Daarmee is de SUV, die op dezelfde versie van Toyota's TNGA-platform staat als de RAV4, zo'n vijf centimeter langer dan de RAV4, al zijn zaken als de wielbasis, breedte en hoogte identiek. Volgens Toyota brengt dat platform ook nu weer veel goeds met zich mee. Het merk spreekt van een laag zwaartepunt en een relatief dynamisch stuurkarakter. Achterop zien we een over de gehele breedte lopende lichtbalk, iets dergelijke gaan we ook terugzien op de op stapel staande cross-overbroer van de Yaris. Het interieur kenmerkt zich onder meer met zijn 12,3-inch grote display dat centraal op het dashboard staat. Het binnenste is onder meer aangekleed met fraai ogend hout- en lederwerk. Leuk detail: Toyota rust de Harrier tegen betaling uit met elektrochromatische zijruiten: ruitjes die met een druk op de knop te verduisteren zijn.

Op de motorenlijst set Toyota een 171 pk en 207 Nm sterke 2,0-liter viercilinder, een machine die is gekoppeld aan een CVT-transmissie en die zowel in combinatie met voor- als met vierwielaandrijving is te krijgen. Hoger op de lijst staat de 218 pk sterke Hybrid-variant die onder meer gebruikmaakt van de 2,5-liter grote viercilinder die we kennen van auto's als de RAV4, Camry en Lexus ES. Vierwielaandrijving is standaard op de hybrideversie. De benzinevariant is optioneel met vierwielaandrijving te krijgen.

De nieuwe Harrier gaat over enkele maanden in de Japanse verkoop. Naar Europa komt -ie niet.