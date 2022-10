Nieuwe Skoda Superb is vertrouwde ruimtereus - Vooruitblik

Eerlijk is eerlijk: de Skoda Superb staat een technische metamorfose te wachten. Vanaf 2035 mogen er in de Europese Unie immers enkel volledig elektrische auto’s worden verkocht. Maar de kalender staat pas op 2022 en dus staat de Superb in ieder geval nog éénmaal een generatie te wachten met verbranding­s­motoren. Lekker traditioneel, en dat is op zijn beurt verfrissend. Dat traditionele heeft niet alleen betrekking op de aandrijflijn van de Superb; het is op het complete concept van Skoda’s grootste ‘klassieke’ model van toepassing. Sinds de intro­ductie van de eerste Superb die in 2001 onder Volkswagen-bewind werd ontwikkeld, is interieurruimte een van de grootste kwaliteiten van het model.

Meer dan een Passat+

Graag staan we even stil bij die ‘eerste’ Superb, want dat was een bijzondere. Het was namelijk niet slechts een ver-Skoda’de versie van de toen in China actuele, verlengde Volkswagen Passat. Het achterste zijruitje dat bij de Passat in de D-stijl zat, werd bij deze Superb in het achterportier geïntegreerd. Die eerste Skoda Superb werd in China als onderdeel van een bijzondere wisselwerking terug 'geVolkswagend', met de Passat Lingye als gevolg. Deze curieuze achtergrondinformatie dient puur om te eindigen bij de Superb Combi. Want omdat deze Skoda gerelateerd was aan de Chinese, lange Passat en daarvan geen stationwagon bestond, kwam er naast de destijds altijd als sedan uitgevoerde Superb géén Combi. De tweede generatie Superb werd een op zichzelf staand model. Zo was het dankzij zijn Twindoor-achterklep zowel een sedan als een hatchback en kwam er voor het eerst een stationwagon: de Combi. Ook de huidige derde Superb is er als Combi, al is de enige andere carrosserievariant nu gewoon een hatchback. De Combi lijkt momenteel de constante factor in het Superb-gamma en dus houdt Skoda ook voor de volgende generatie vast aan die rijdende balzaal. Eerdere spionagefoto’s bevestigen dat. Maar vanzelfsprekend was dat niet.

Geen EV, wel iV

De volgende generatie van het zustermodel van de Superb - de Volkswagen Passat - komt enkel nog als Variant, wat die stationwagon dan feitelijk niet meer tot ‘een variant’ maakt. Geen Passat sedan meer, maar voor de nieuwe Superb zetten we gewoon in op twee verschijningsvormen.

Net als zijn Volkswagen-broer maakt de nieuwe Skoda Superb straks weer gebruik van het bestaande MQB-platform, al gaat het om een gemoderniseerde modulaire basis. Of er ook een elektrische Superb komt? Waarschijnlijk niet, maar reken in ieder geval op de komst van een of meerdere plug-in hybride varianten die Skoda aan zijn iV-label hangt.

De van nature zo pragmatische Superb krijgt op de tekentafels in Mladá Boleslav geen zwierige carrosserie vol hoeken, vouwen, lijnen en andere tierelantijnen aangemeten. Hoewel de huidige Superb ondanks zijn leeftijd nog altijd prima binnen de Skoda-familie past, komt het nieuwe model met invloeden van zijn jongere zustermodel weer wat frisser voor de dag. De zijspiegels ver­huizen van de A-stijlen naar de portieren en verder krijgt het model een ietwat opwaartse schouderlijn die ook gevolgen heeft voor de vorm van de achterste zijruit.

Ongetwijfeld proberen de Tsjechen hiermee meer dynamiek in het ontwerp aan te brengen, maar laat dat je niet te veel beïnvloeden. De nieuwe Superb wordt weer een échte pakezel, en dat is maar goed ook. De huidige vijfdeurs slikt minimaal 625 liter terwijl de Combi maar liefst 660 liter opslokt, nog voordat je de achterbank platgooit. Meer nog dan de zo’n tien centimeter langere Mercedes-Benz E-klasse Estate.

Steuntje in de rug

We verwachten de nieuwe Skoda Superb in 2024 op de markt. Na de Octavia (111.000 stuks) en de Fabia (87.000 stuks) is de Superb in Nederland de best verkochte Skoda ooit. In 2016 had de giga-Tsjech zijn topjaar; toen verlieten ruim 3.000 exemplaren de Nederlandse showrooms. In 2021 moest hij echter de Enyaq, Octavia, Kodiaq, Karoq, Kamiq, Fabia en Scala voor zich dulden en ook in 2020 bleef de Superb wat verkopen betreft achter bij na­genoeg het volledige modellengamma van het merk. Een steuntje in de rug kan hij dus best gebruiken. En dat gaat er komen. Een nieuwe, traditionele grote middenklasser van een fabrikant die zich niet als premium omschrijft. Wie had dat anno 2022 nog verwacht?