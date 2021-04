Nieuwe Skoda Fabia vanbinnen

Skoda heeft een nieuwe generatie van de Fabia in de ontwikkelingskamers staan. Die wordt in mei gepresenteerd, maar voor het zover is, krijgen we nog wat opwarmend materiaal voorgeschoteld. Op deze designschets is het binnenste te zien. De Fabia wordt meer Polo dan ooit. Sterker nog, de nieuwe Fabia komt op exact dezelfde basis als zijn duurdere Duitse familielid te staan. Uit eerdere spionagefoto's viel al op te maken dat de Tsjech ook vanbuiten duidelijk op Polo-leest is geschoeid en die verwantschap is ook in het interieur te zien.

Zo komt de plaatsing van de ventilatieroosters op de middenconsole en het bedieningselement van de klimaatregeling eronder volledig overeen met dat van de Polo en is natuurlijk ook de plaatsing van de draaiknop waarmee je de verlichting bedient, links op het dashboard te vinden. Maar Skoda heeft niet zomaar het dashboard uit de Polo getrokken om het ongewijzigd in de Fabia te schroeven. Sterker nog, er is opvallend veel 'eigen'. Zo heeft de Fabia vrolijker vormgegeven ronde ventilatieroosters op de hoeken van het dashboard en een eigen infotainmentdisplay dat meer los uit het dashboard steekt. Daar komt bij dat Skoda de Fabia uitrust met het tweespaaks stuurwiel dat het merk reeds in de Octavia introduceerde.

De nieuwe Fabia wordt begin mei gepresenteerd. Hij is 4,11 meter lang, 1,78 meter breed en 1,46 meter hoog. Zetten we 'm naast de huidige Polo, dan valt op dat de Skoda 5 centimeter langer is. De wielbasis van de Fabia (2,56 meter) overtreft die van de Polo met één centimeter. Dat levert de Skoda onder meer een grotere bagageruimte op. De bagageruimte van de Fabia slokt 380 liter op. De Polo schopt het tot 351 liter. De nieuwe Fabia komt in Nederland op de markt met 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI's. Later meer.