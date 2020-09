Nieuwe Peugeots voor Britse politie

De Britse politie én brandweer krijgen er weer een forse lading nieuwe Peugeots bij. Er is een nieuwe deal gesloten tussen de hulpdiensten en de Franse fabrikant voor de levering van in totaal 1.500 auto's.

De Brexit gooit kennelijk geen roet in het eten, want er is toch weer een nieuwe deal gesloten tussen de overheid van het Verenigd Koninkrijk en het Franse Peugeot voor de levering van politie- en brandweerauto's. In totaal worden er door Peugeot aan 38 verschillende stations voertuigen geleverd. Bijna het gehele modellengamma van het merk vindt zijn weg naar de hulpdiensten. Het betekent een uitbreiding van de sinds 2015 bestaande deal tussen Peugeot en de Britse overheid. In totaal zijn er sindsdien al 5.000 Peugeots geleverd.

Dit jaar zijn er tot op heden al 611 van de 1.500 auto's geleverd. In alle soorten en maten komen er politie- of brandweerstrepen op. De (e-)208, 308, 508, 3008, 5008, Partner, Expert én Boxer zijn allemaal van de partij. Waarschijnlijk zullen de 208's vooral in stedelijk gebied worden ingezet en zijn de 308, 3008 en 5008 voor de middellange afstanden bedoeld. De 508 is vermoedelijk de nieuwe (vooral geheime) surveillanceauto die ook op de snelwegen achter snelheidsduivels aan moet. De Partner, Expert en Boxer zijn uiteraard vooral geschikt als arrestantenbusjes of voor ondersteunende taken.

Vauxhall

In het verleden gebruikten de politie- en brandweereenheden in het Verenigd Koninkrijk veelal auto's van het van origine Britse Vauxhall, dat nu uiteraard een zustermerk van Peugeot is. Die auto's rolden immers veelal ook op het eiland zelf van de band. Nu dat merk onder PSA valt, zou Vauxhall mogelijk een logischer keuze zijn dan Peugeot. Uiteindelijk komt het geld dan immers bij hetzelfde concern terecht, maar zit er toch een wat Britser tintje aan de auto's. Het is niet bekend of dit in de toekomst mogelijk nog verandert of dat Peugeot voorlopig deze deal houdt.

De Britse politie kiest daarbij ook nog wel eens voor andere concerns. Zo rijden er ook bestickerde Skoda's rond, zoals deze Kodiaq RS.