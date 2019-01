Nieuwe Peugeot 208 kruipt door de sneeuw

De huidige 208 loopt op zijn laatste benen en een volledig nieuwe generatie staat te trappelen om de Europese verkoopstatistieken aan te vallen. De nieuwe 208 is nu in het Hoge Noorden opgedoken.

Er waait weer een frisse wind door het B-segment. Auto's als de huidige Ford Fiesta, de Citroën C3, de Volkswagen Polo, de Kia Rio en de Seat Ibiza zijn nog vrij jong. Aan dat lijstje kunnen we straks niet alleen een nieuwe Renault Clio, maar ook een volledig nieuwe Peugeot 208 toevoegen. Die auto kan Peugeot eigenlijk wel goed gebruiken. Hoewel de huidige generatie nog altijd goed presteert, beginnen de jaren op papier toch wel te tellen. Het model verscheen in 2012 op de markt en werd in 2015 aan een facelift onderworpen. Zeer waarschijnlijk trekt Peugeot tijdens de Autosalon van Genève in maart het doek van een nieuwe 208, een auto die we nu weer in camouflagepak kunnen bekijken.

De nieuwe 208 wisselt de EMP1-basis van de huidige generatie om voor het nieuwe CMP-platform, een door PSA samen met het Chinese Dongfeng ontwikkelde basis die al door de reeds gepresenteerde DS 3 Crossback wordt gebruikt. Auto's als de Citroën C3, C4 Cactus en Opel Crossland X maken momenteel overigens gebruik van een sterk gemoderniseerde EMP1-basis. De nieuwe CMP-basis breekt de deur open naar vergaande elektrificatie. Van de DS 3 Crossback is al een elektrische E-Tense-versie gepresenteerd en het ligt in de lijn der verwachting dat ook de 208 aan de stekker gaat. Als de aandrijflijn overeenkomt met die van zijn DS-broertje betekent dat dat ook de 208 een 50 kWh groot accupakket in zijn bodem krijgt. De elektromotor stuurt dan 135 pk en 260 Nm naar de voorwielen. Een actieradius van zo'n 300 kilometer zou haalbaar moeten zijn.

Die elektrische 208 krijgt natuurlijk ook broertjes met verbrandingsmotoren. Reken in elk geval op een uitgebreide reeks aan PureTech-benzinemotoren en op een stel BlueHDi-dieselblokken. Natuurlijk komt er ook weer een GTi en volgens de geruchtenmolen verschijnt er ook een volledig elektrische versie met GTi-emblemen. Verwacht de nieuwe 208, die designtechnisch is doorspekt met invloeden van auto's als de 508 en de 3008, alleen als vijfdeurs.