Nieuwe Nissan Versa gepresenteerd

Je zou het bij het zien van deze compacte sedan wellicht niet zeggen, maar de onthulling van een volledig nieuwe Nissan Versa is voor de Amerikaanse automarkt een belangrijk moment. Hoewel de Versa met in 2018 75.809 in de Verenigde Staten verkochte exemplaren zich geen verkooptopper mag noemen, is het wel al jarenlang de goedkoopste auto in de Verenigde Staten. De huidige Sentra, een in 2011 gelanceerde 4,43 meter lange sedan (foto's 8 en 9 die elders in de wereld Latio, Almera of Sunny heet, kost er met zijn vanafprijs van omgerekend € 10.990 nog minder dan een Chevrolet Spark die er omgerekend € 11.678 moet opbrengen. Voor nog geen € 11.000 krijg je een op het platform van de vorige generatie Micra geplaatste vierdeurs sedan met een 110 pk sterke 1.6, een auto die ondanks zijn goedkope opzet vrij goed is uitgerust. Een 7-inch touchscreen ontbreekt net als airco namelijk niet en ook elektrische ramen rondom horen bij het instapfeestje. Toch is het ook voor de Versa nodig om met zijn tijd mee te gaan en dat krijgt vorm in deze volledig nieuwe Versa.

De huidige Versa heeft wellicht niet de meest harmonieuze verhoudingen, en daar heeft Nissan iets op gevonden. Deze nieuwe kleinste sedan van Nissan lijkt namelijk zeer sterk op de grootste sedan die het merk in de Verenigde Staten aanbiedt, de Maxima. De Versa heeft de dezelfde V-Motion-snuit als zijn grotere broers en de verlichtingsunits hebben hun bolle vormen van zich af weten te schudden. Om de Versa nog beter in lijn te brengen met sedans als de Altima en de al genoemde Maxima, geeft Nissan ook zijn kleinste vierdeurs een 'zwevende' C-stijl. Vanbinnen monteert Nissan een dashboard dat wij kennen van de Micra, een cockpit die stukken moderner oogt dan het exemplaar waar je in de uitgaande Sentra tegenaan kijkt (foto 10). Ook de veiligheidsvoorzieningen gaan erop vooruit. Een noodremsysteem is standaard en zaken als een rijbaanassistent, automatisch grootlicht, dodehoekdetectie en adaptieve cruise control verschijnen op de optielijst.

Over de techniek zegt Nissan weinig en helaas is niet officieel bekend wat er onder de Versa schuilgaat. Het is aannemelijk dat deze nieuwe generatie op dezelfde basis staat als onze Micra. Onze Micra gebruikt een aangepaste versie van het plarform van de vorige Micra en dus dat van de uitgaande Versa. Zijn we er nog? Wel meldt Nissan dat de Versa een 124 pk en 155 Nm krachtige 1.6 onder de kap krijgt, een machine die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak maar die ook met een X-tronic-automaat overweg kan. Die motor kent men in de Verenigde Staten al van de daar vorig jaar op de markt gebrachte Kicks. Nog zo'n Nissan die wij hier niet hebben.