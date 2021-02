Nieuwe Nissan Qashqai klaar voor debuut

De huidige tweede generatie Nissan Qashqai loopt op zijn laatste benen, maar gelukkig staat er een compleet nieuw model in de ontwikkelingskamers. De populairste Nissan, althans in ons werelddeel komt op een voor de Europese consument compleet nieuwe platform te staan. Dat brengt een reeks interessante aandrijflijnen met zich mee. Zo is de Qashqai altijd geëlektrificeerd.

Nissan geeft een afbeelding en een teaservideo vrij van de nieuwe Qashqai. Daarop is niet alleen een eigenwijs vormgegeven koplamp zichtbaar. Nissan laat namelijk onder meer zien dat de modelnaam Qashqai voortaan groot onder het merlembleem op de achterkant is af te lezen. Op de foto van het digitale instrumentarium is de achterzijde van de auto al te zien. De vormgeving wijkt niet spectaculair af van de vormgeving van het huidige model, al is dat gezien het jarenlange succes ook niet zo verrassend.

Nissan rust de nieuwe Qashqai namelijk onder meer uit met een e-Power-aandrijflijn. Het betreft een 157 pk sterke 1.5 turbomotor met variabele compressie, al drijft die benzinemotor in geen enkel geval direct de wielen aan. De geblazen 1.5 voorziet een 2 kWh accupakket namelijk van elektrokracht, die een 190 pk en 330 Nm sterke elektromotor op de vooras voedt. Elektrisch rijden kan, maar wel voor slechts één a twee kilometers. Het voordeel van e-Power? De elektromotor reageert volgens de fabrikant net zo direct op het gaspedaal als in een volledig elektrische auto. Merkbare overgangen als er tussen de benzine- en elektromotor wordt gewisseld, zoals bij conventionele hybrides, heb je dus niet. Ook profiteer je met deze e-Power aandrijflijn, in ieder geval op papier, van een lineaire acceleratie die kenmerkend is voor een EV. Het gemiddeld gecombineerd verbruik moet volgens de fabrikant op 5,3 l/100 km liggen.

Nissan levert de nieuwe Qashqai ook met twee mild-hybride versies. Er komt een 140 pk en 240 Nm sterke mild-hybride 1.3 DIG-T met handgeschakelde zesbak en een 158 pk en 260 Nm krachtige variant van dezelfde 1.3 die zowel met handbak als met automaat leverbaar is. De uitvoering met Xtronic-automaat, een CVT die wanneer het gaspedaal voor meer dan de helft wordt ingetrapt de aanwezigheid van versnellingen simuleert, is 10 Nm sterker en is optioneel ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar.

