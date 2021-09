Nieuwe motoren voor BMW 4-serie Cabrio

De BMW 4-serie Coupé was al beschikbaar als M440i en als M440i xDrive, maar die achterwielaangedreven M440i stond nog niet op de lijst voor de 4-serie Cabrio. Daar komt verandering in, BMW brengt de 374 pk sterke mild hybride zescilinder nu ook zonder xDrive-vierwielaandrijving naar de 4-serie Cabrio. De 4-serie Cabrio snelt als M440i in 5,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h en is altijd voorzien van een achttraps automaat. BMW biedt de 258 pk sterke 430i voor de Cabrio straks ook met xDrive-aandrijving aan. Tot op heden was de 430i er in de 4-serie Cabrio alleen met achterwielaandrijving. De 4-serie Coupé had beide smaken al.

Minstens zo interessant is de tweede nieuwe M Performance-versie voor de 4-serie Cabrio. De open 4-serie is op termijn namelijk ook als M440d xDrive te bestellen, een versie met een 340 pk en 700 Nm sterke mild-hybride dieselmotor onder de kap die z'n vermogen via een achttraps automaat over alle vier de wielen verdeelt. De 4-serie Cabrio M440d xDrive heeft in 5 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok.