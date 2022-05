Nieuwe Mercedes-Benz GLC kan ruim 100 km elektrisch rijden

Mercedes-Benz presenteert over zo'n twee weken de gloednieuwe GLC. Voor het zover is, krijgen we alvast een detailfoto en enkele interessante wetenswaardigheden voorgeschoteld.

Hoewel Mercedes-Benz zelf een uiterst donkere foto deelt van de nieuwe GLC, is dankzij wat kliederen met de helderheid ervan de kont van de GLC uiteindelijk toch al goed te zien. Eerlijk is eerlijk, erg verrassend is het niet wat we zien. De GLC krijgt uiteraard sterke uiterlijke overeenkomsten met de auto waar-ie z'n basis mee deelt: de vorig jaar onthulde C-klasse. Bovendien hebben we de nieuwe GLC onlangs nog zeer licht gecamoufleerd op beeld gehad. Wel verwachten we dat de nieuwe GLC een slagje groter wordt dan de huidige, om iets verder van de GLB af te komen staan.

De nieuwe GLC krijgt in ieder geval altijd mild-hybride of plug-in hybride kracht, waarbij vooral de prestaties van de plug-in hybride versies interessant zijn. Mercedes meldt namelijk al dat het volledig elektrische rijbereik daarvan op minstens 100 km uitkomt. Die hoop was er al omdat de C-klasse dit ook klaarspeelt, maar nu is de bevestiging er. Verder is vierwielaandrijving standaard en meldt Mercedes - niet geheel verrassend - dat de nieuwste versie van zijn MBUX-systeem in de GLC werkzaam is. Dat betekent dan automatisch dat er niet langer een los op het dashboard staand scherm zal zijn, maar een in de middenconsole geïntegreerde variant. Ongetwijfeld zal voor de rest van het dashboard ook dat van de C-klasse als voorbeeld dienen.

Benieuwd naar alle details? Houd dan zeker op 1 juni onze website in de gaten. Dan trekt Mercedes-Benz namelijk het doek van de nieuwe GLC.