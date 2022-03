Nieuwe Mercedes-Benz GLC geeft geheimen prijs

De Mercedes-Benz GLC is door Mercedes zelf op de foto gezet in de vrieskou in het Zweedse Arjeplog. Op zich zien we niets nieuws, want onze spionagefotograaf spotte eerder exact dit exemplaar al, maar Mercedes geeft wel alvast wat interessante informatie vrij.

Voor de tweede keer in korte tijd schuift de gloednieuwe Mercedes-Benz GLC voorbij in de sneeuw. Het gaat zelfs om exact dezelfde auto als we begin deze maand al zagen. Deze keer hebben we echter te maken met beeld van Mercedes-Benz zelf en dat is niet het enige wat de Duitsers delen. Zo krijgen we nu de bevestiging van wat we al vermoedden: het elektrische rijbereik van de plug-in hybride GLC 300e en GLC 300de ligt 'ruim boven de 100 kilometer'. Daarmee volgt hij het voorbeeld van de nieuwe C-klasse 300e, die dankzij een 25,4 kWh zo'n 100 kilometer volledig elektrisch kan afleggen. De kans is groot dat er in de GLC een nog wat groter accupakket ligt, niet alleen omdat het rijbereik nog boven de 100 kilometer ligt, maar ook omdat er voor zijn formaat natuurlijk wat meer stroom nodig is om dat te bereiken.

Het is in elk geval een behoorlijke verbetering ten opzichte van wat de huidige GLC 300e en GLC 300de voor elkaar krijgen. Daar houdt het na 45 km elektrisch rijden op. De GLC krijgt een maximaal 259 pk sterke 2.0 viercilinder benzine en een maximaal 266 pk sterke 2.0 diesel op de bestellijst. Die krachtbronnen zijn óf voorzien van mild-hybride-techniek met 48V boordspanning of krijgen - bij de plug-ins - bijval van een 136 pk en 440 Nm sterke elektromotor.

Dat is niet het enige vlak waarop de nieuwe GLC zich onderscheidt van de huidige. Hij belooft namelijk ook nog een slagje groter te worden en, zo meldt Mercedes-Benz nu, krijgt net als de C-klasse optioneel een meesturende achteras, die in het geval van de GLC tot een hoek van 4,5 graden kan draaien. Verdere nieuwigheden liggen wat meer voor de hand. Zo mogen we rekenen op de nieuwste versie van het MBUX-systeem in de nieuwe GLC, dat zich laat bedienen op een standaard 11,9-inch centraal display. Ook standaard is een 12,3-inch digitaal instrumentarium. Het instrumentarium kennen we van de C-klasse, het centrale display is in de GLC standaard net even wat groter. Bij de C is dat namelijk 10,25 inch groot.

De onthulling van de nieuwe GLC lijkt niet al te lang meer op zich te laten wachten. Mercedes-Benz geeft aan dat de nieuwe GLC komende herfst namelijk al het stokje overneemt van de huidige. Dan gaan we er gemakshalve van uit dat hier wordt gedoeld op de marktintroductie. De presentatie verwachten we in dat geval ergens komend voorjaar.