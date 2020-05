Nieuwe Mercedes-Benz GLC-klasse beter in beeld

De gloednieuwe Mercedes-Benz GLC-klasse is deze week voor het eerst de openbare weg op gegaan. De SUV, die een slagje groter oogt dan de huidige generatie, is nu wat beter te zien.

Met vijf jaar op de klok kan de huidige GLC-klasse er echt nog wel even tegenaan, maar dat betekent uiteraard niet dat Mercedes achterover leunt. De volgende generatie is bezig met haar eerste testwerk en dook eerder deze week al op, op een plek waar de spionagefotograaf duidelijk in de bosjes verscholen moest zitten. Nu heeft hij de auto aanzienlijk duidelijker in beeld en valt extra op dat de GLC-klasse een slagje groter wordt.

Niet dat de huidige erg om ruimte verlegen zit, maar waarschijnlijk wil Mercedes de afstand tot de (voor zijn klasse vrij forse) GLB-klasse wat vergroten. De huidige GLC en de GLB verschillen maar 2,2 centimeter in lengte en de GLB is zelfs als zevenzitter leverbaar. Achter de tweede zitrij mag het dan ook wel wat ruimer worden in de GLC om genoeg onderscheidend te zijn en dat is ook precies waar de meeste groei zit. De nieuwe GLC heeft duidelijk wat meer overhang aan de achterzijde dan nu het geval is. Verder lijkt het er overigens op dat Mercedes vooral voor een grondige evolutie van het huidige ontwerp gaat. Dat is over vrijwel de gehele linie van het aanbod gebruikelijk bij wat er aan zit te komen van het merk.

Aangezien de huidige GLC-klasse pas een dik jaar geleden gefacelift aan z'n tweede ronde begon, mikken we erop dat de gloednieuwe GLC nog in ieder geval tot 2022 op zich laat wachten. Op den duur zal er vast ook weer een levensteken komen van een GLC Coupé, de variant met de schuin aflopende daklijn. Net als nu het geval is, zal het motorenaanbod beginnen bij bescheiden benzine- en dieselmotoren, komt er de keuze uit plug-in hybriden en zal Mercedes-AMG vast ook weer werken aan een zeer krachtige en sportieve variant. Volledig elektrisch wordt de GLC-klasse waarschijnlijk niet, daarvoor heeft Mercedes immers de daaraan gerelateerde EQC in het aanbod.