Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse Estate in beeld!

Er staat een nieuwe generatie C-klasse te trappelen om zijn tanden in de veel jongere 3-serie van BMW te zetten. Naast een sedan komt er natuurlijk weer een stationversie en het is die C-klasse Estate die we hier zien.

BMW stelde twee jaar geleden de huidige G20-generatie van de 3-serie aan de wereld voor en dat betekent dat die auto een klap jonger is dan zijn grote tegenspeler uit Stuttgart: de Mercedes-Benz C-klasse. De huidige C-klasse werd immers al in 2014 geïntroduceerd en heeft zijn tussentijdse opfrisbeurt al in 2018 ondergaan. Tijd dus voor een nieuwe generatie C-klasse! De sedan is al diverse keren opgedoken en nu is voor het eerst ook de nieuwe C-klasse Estate in testkostuum in het openbaar verschenen.

Op designvlak lijkt de nieuwe C-klasse niet voor enorme verrassingen te gaan zorgen. De auto wordt overgoten met een designtaal die simpelweg een doorontwikkeling lijkt van het actuele ontwerp, en dat lijkt de 3-serie concurrent geen schade te berokkenen. Helaas hangt de achterzijde van deze C-klasse Estate nog fanatiek in de plakkers en dus is het lastig om uitspraken over de vormgeving te doen. We verwachten dat de achterlichten in ieder geval een stuk platter worden en meer in lijn zullen zijn met die van de E-klasse Estate. Overigens geeft Mercedes-Benz z'n sedans ook plattere en bredere achterlichten dan voorheen, iets dat we al zagen op de vernieuwde E-klasse Limousine. Die lijn wordt dus doorgezet op de C-klasse.

Onderhuids komt de C-klasse op een grondig doorontwikkelde versie van het huidige MRA-platform te staan, een modulaire basis die Mercedes-Benz voor een groot deel van zijn achterwielaandrijvers gebruikt. De nieuwe C groeit bij zijn generatiewissel ongetwijfeld enkele centimeters in de lengte, onder meer dankzij een langere wielbasis. Dat heeft natuurlijk zijn positieve uitwerking op de interieurruimte. Verwacht echter niet dat de C-klasse Estate een ware pakezel wordt. Voor een werkelijk enorme bagageruimte zul je in dit segment naar een andere fabrikant moeten uitwijken. Later dit jaar verwachten we de eerste officiële beelden van de nieuwe C-klasse.