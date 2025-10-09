Per 1 oktober 2025 is de Lexus LS niet meer leverbaar. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor de rest van de Europa en zelfs voor de hele wereld. Met een marktaandeel van afgerond 0,00 procent en een ‘verkoop’ (=registratie) van 1 a 2 exemplaren per jaar is het verdwijnen van de LS voor Nederland natuurlijk geen groot verlies, althans in dit opzicht. Ook wereldwijd is het belang van de LS inmiddels kennelijk te klein om nog een opvolger te ontwikkelen. Niet gek, want ook in het topsegment wordt een steeds groter deel van de taart verdeeld over SUV-achtigen. Lexus gooit de handdoek dus in de ring, en laat het restantje van de markt over aan auto's als de BMW 7-serie en (met name) de Mercedes S-klasse. De Audi A8 is er trouwens ook nog, maar ook die auto zou zomaar kunnen verdwijnen.

Dat we toch een traantje voelen opkomen, heeft dan ook meer te maken met het belang van de LS voor het merk Lexus zelf. De LS was het vlaggenschip van Lexus, maar ook de auto waarmee het voor Lexus allemaal begon in 1989. Het luxemerk van Toyota presenteerde toen z’n eerste LS400, een ingetogen sedan die de beste auto ter wereld moest zijn en dat in veel opzichten misschien ook wel was. De luxe van een S-klasse, maar dan verfijnd en verbeterd op de bijna maniakale manier die alleen Japanners lijken te beheersen. Sinds 1989 is er onafgebroken een Lexus LS geweest, verdeeld over vijf generaties die we ter nagedachtenis ongetwijfeld binnenkort nog eens uitgebreid zullen bespreken op deze site.

Tot en met de vierde generatie werd iedere LS voortgestuwd door een stille en onverwoestbare V8, die in 2007 voor het eerst assistentie kreeg van een elektormotor. De V8 maakte bij generatie vijf plaats voor een V6 en hybride werd in een land als Nederland al snel de norm, hoewel zelfs het huidge model er kort als non-hybrid was.

Als occasion

De Lexus LS, wij gaan ‘m missen. Wie dat gevoel herkent, kan zichzelf uiteraard wel troosten met een heerlijk gebruikt exemplaar. Binnen dit risicovolle segment is een LS zelfs de minst grote gok en dat zie je terug in de vraagprijzen, maar ongetwijfeld ook als diezelfde LS op een dag weer moet worden ingeruild. Op onze occasionpagina is de goedkoopste LS van het huidige model al voor krap €49.000 van jou. Voor dat geld staat er een heerlijke LS500h Executive Line van de eerste eigenaar voor je deur, aangeboden door Louwman Lexus Utrecht. De meest actuele LS staat ook bij Louwman in Utrecht en is een blauwe President Line waarvan het kwijl ons in de mond loopt. Toch te duur? Geen nood, want met deze LS460 van €15.995 kun je ook echt nog jaren vooruit.