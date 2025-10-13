De Lexus LS heeft in zijn huidige vorm niet lang meer. De vijfde generatie van Lexus' topsedan werd in 2017 gepresenteerd en is in Nederland inmiddels niet meer nieuw te bestellen. Over enkele maanden is de bijna 5,25 meter lange concurrent van onder meer de Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-serie en Audi A8 acht jaar oud en dat betekent dat het tijd is voor een vervanger. Hoe de toekomst van de Lexus LS er precies uit gaat zien weten we nog niet, maar de kans dat een LS straks iets heel anders is dan je gewend bent, is groot.

Later deze maand zet Lexus op de beursvloer van de Japan Mobility Show een studiemodel dat het LS Concept noemt. Dat wijst er uiteraard op dat Lexus met die showauto in meer of mindere mate aftast wat het met de LS gaat doen. De LS Concept is geen gestrekte vierdeurs sedan, maar een lel van een MPV. Met zes wielen, welteverstaan. De markant gevormde Lexus LS Concept heeft achter twee assen en is daarmee tamelijk uniek. De LS Concept krijgt een ongetwijfeld luxueus uitgevoerd interieur met daarin zes stoelen. Vooralsnog moeten we het met een stel schimmige platen doen, maar de boodschap is duidelijk: de LS wordt misschien geen sedan meer.