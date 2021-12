Nieuwe Kia Sportage vanaf net geen €35.000

Het uitgesproken designpad dat Kia bewandelt leidt niet om de nieuwe Sportage heen, dus is ook de nieuwe vijfde generatie van de SUV vanuit elke hoek een opvallende verschijning. De altijd geëlektrificeerde Sportage staat vanaf medio december bij de dealers en we kunnen je nu al vertellen wat de nieuwe SUV moet kosten.

Mild-hybrid

De vanafprijs van de nieuwe Kia Sportage bedraagt €34.895 en daarmee blijft hij net onder de 35 mille. Voor dat bedrag drukt Kia je de sleutels in handen van de Sportage met 150 pk sterke mild-hybride 1.6 T-GDI-aandrijflijn. De vanafprijs geldt voor instapuitvoering ComfortLine. Je kunt de Sportage met mild-hybride aandrijflijn ook als DynamicLine bestellen, voor die rijker uitgeruste smaak ben je €36.895 kwijt. De mild-hybride Sportage heeft altijd een handgeschakelde zesbak.

Hybrid

Kia levert de nieuwe Sportage ook met een volwaardige hybride aandrijflijn. Die 230 pk sterke en net als de mild-hybride Sportage voorwielaangedreven aandrijflijn valt te combineren met de uitvoeringen DynamicLine, DynamicPlusLine en de sportiever uitgedoste GT-Line en GT-PlusLine. Voor de Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid ben je minimaal €39.895 kwijt. De Sportage Hybrid heeft altijd een zestraps automaat.

Plug-in Hybrid

De nieuwe Kia Sportage is de eerste generatie van het model die ook met een plug-in hybride aandrijflijn wordt geleverd. In dat geval heeft je rechtervoet de beschikking over een systeemvermogen van 265 pk en 350 Nm. Het accupakket van deze stekkerversie heeft een capaciteit van 13,8 kWh. De elektrische actieradius is nog niet bekend. De Hyundai Tucson PHEV die dezelfde aandrijflijn heeft, perst 62 kilometer uit zijn accupakket. Net als de Sportage Hybrid levert Kia de Sportage Plug-in Hybrid in de uitvoeringen DynamicLine, DynamicPlusLine, GT-Line en GT-PlusLine. De vanafprijs bedraagt €42.095. De plug-in hybride Sportage heeft altijd vierwielaandrijving en beschikt net als de Sportage Hybrid over een zestraps automaat.

Prijzen Kia Sportage

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Vanafprijs 1.6 T-GDI Mild Hybrid 150 pk, 250 Nm Handbak, 6 versnellingen ComfortLine € 34.895 1.6 T-GDI Mild Hybrid 150 pk, 250 Nm Handbak, 6 versnellingen DynamicLine € 36.895 1.6 T-GDI Hybrid 230 pk, 350 Nm Zestraps automaat DynamicLine € 39.895 1.6 T-GDI Hybrid 230 pk, 350 Nm Zestraps automaat DynamicPlusLine € 42.895 1.6 T-GDI Hybrid 230 pk, 350 Nm Zestraps automaat GT-Line € 43.895 1.6 T-GDI Hybrid 230 pk, 350 Nm Zestraps automaat GT-PlusLine € 46.395 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD 265 pk, 350 Nm Zestraps automaat DynamicLine € 42.095 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD 265 pk, 350 Nm Zestraps automaat DynamicPlusLine € 45.095 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD 265 pk, 350 Nm Zestraps automaat GT-Line € 46.095 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD 265 pk, 350 Nm Zestraps automaat GT-PlusLine € 48.595

Uitrusting

In basisuitvoering ComfortLine heeft de Sportage onder meer al 17-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, elektrisch verstelbare, inklapbare én verwarmbare buitenspiegels, intelligente verkeersbordherkenning en zelfs het semi-autonome rijbaanvolgsysteem is standaard. Uitvoering DynamicLine, de basisuitvoering van de Hybrid en Plug-in Hybrid, voegt daar een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en een 12,3-inch groot multimediascherm aan toe die samen zijn ondergebracht in een gebogen scherm. De DynamicLine heeft standaard over drie zones gescheiden klimaatregeling, parkeersensoren rondom en automatische ruitenwissels en dito verlichting. Bestel je de Hybrid of Plug-in Hybrid als ComfortLine, dan krijg je Smart Cruise Control als extra. De stekker-Sportage staat als ComfortLine op 17-inch lichtmetaal. De hoger gepositioneerde DynamicPlusLine voegt matrix-ledkoplampen, stoelverwarming voor en achter, een glazen schuif- en kanteldak, smart entry, een elektrisch te openen en sluiten achterklep, elektrisch verstelbare voorstoelen, sfeerverlichting en diverse extra veiligheidsystemen aan het Sportage-feestje toe.

De GT-Line-uitvoering combineert de uitrusting van de DynamicPlusLine met onder meer sportiever ogend bumperwerk, speciaal lichtmetaal, een D-vormig stuurwiel, suède-lederlookbekleding en aluminium pedalen. De GT-PlusLine walst daar met zaken als uitgebreid elektrisch verstelbare én te koelen voorstoelen, een 360-graden camera, een adaptief onderstel en een audiosysteem van Harman Kardon nog even overheen.

Hier lees je alles over de nieuwe Kia Sportage.