Nieuwe Kia Sportage: direct als plug-in hybride

Highlights

'Korte' Sportage speciaal voor Europa

Ruimer dan voorganger

Als mild-hybride, hybride én als plug-in hybride

Nog voor het eind van het jaar in Nederland

Eerder dit jaar liet Kia de eerste foto's van de nieuwe vijfde generatie Sportage zien. Voor het eerst in het bijna dertigjarige bestaan van de Sportage-lijn heeft Kia een specifiek voor de Europese markt bestemde variant ontwikkeld. Het design van die Sportage lijkt uiteraard sterk op dat van het reeds bekende model, al is de Europese uitvoering veel korter.

De medio dit jaar gepresenteerde internationale Sportage is 4,66 meter lang en heeft een wielbasis van 2,76 meter. De Europese Sportage die in dit artikel de hoofdrol speelt, is met zijn totale wagenlengte van 4,52 meter 14 centimeter korter dan zijn internationale broer en 4 centimeter langer dan zijn voorganger. Daarnaast is de wielbasis van de Europese Sportage met 2,68 meter op een haar na 8 centimeter korter dan de al bekende langere variant. Aan interieurruimte is echter geen gebrek. De bagageruimte bedraagt 587 liter, gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.776 liter aan spul meezeulen. De beenruimte op de achterbank bedraagt een indrukwekkende 99,6 centimeter.

Design

Zoals gezegd zal niemand bij het zien van de Europese Kia Sportage van zijn stoel vallen van verbazing. Dat is de auto zelf niet aan te rekenen, de Sportage is en blijft namelijk een lekker eigenwijze verschijning. De kleine verrassingsfactor heeft te maken het het feit dat we de lange Sportage al even kennen. Ook bij het model dat naar Nederland komt, is het front de grote visuele attractie. De Sportage heeft een brede, zwarte en richting de zijkant toe dichte grille die wordt geflankeerd door grote boemerangvormige led-dagrijverlichting. De haakvorm wordt opgevuld door de daadwerkelijke ledkoplampen. Ook van opzij bezien herken je niets meer van de uitgaande Sportage. De nieuwe Sportage heeft namelijk een nadrukkelijk oplopende schouderlijn die overloopt in een eigenwijze C-stijl. De schouderlijn 'verspringt' hier doordat de scheidslijn tussen de carosseriekleur en het in contrasterende kleur uitgevoerde dak zich iets hoger bevindt. Juist met deze C-stijl onderscheidt de Europese Sportage zich van zijn langere broer. Die heeft immers een derde zijruitje en daardoor een D-stijl. Achterop zitten led-achterlichten, die via een zwarte kunststof strip visueel aan elkaar zijn geknoopt. Mooi of niet, ongeïnspireerd kun je deze Kia niet nomen. Het is na de elektrische EV6 de tweede Kia die volgens de Opposites United-designtaal is getekend.

Interieur en gadgets

De werkplek van de Kia Sportage is minder bombastisch vormgegeven dan zijn verpakking. Het geheel oogt dankzij de semi-verticale ventilatieroosters en voornamelijk horizontale lijnen robuust en modern. Het in een breed gebogen paneel met elkaar versmolten instrumentarium draagt daar nadrukkelijk aan bij, evenals het infotainmentscherm. Zowel de digitale klokkenwinkel als het infotainmentdisplay heeft een diameter van 12,3 inch. De software is met behulp van zogenoemde 'over-the-air' (OTA)-updates actueel te houden.

Geen nieuw model zonder een een uitgebreide lijst passieve en actieve veiligheidssystemen. Zo heeft Kia onder het kopje DriveWise systemen ondergebracht als Forward Collision-Avoidance System met Junction Turning. Dit systeem moet aanrijdingen met tegemoetkomend verkeer bij linksafslaan op kruispunten voorkomen. Daarnaast is Smart Cruise Control (NSCC) standaard, uitgebreide cruisecontrol die is gekoppeld aan het navigatiesysteem. De Sportage met NSCC ingeschakeld remt bijvoorbeeld voor bochten. Ook systemen als Remote Smart Parking Assist, waarmee je je auto op afstand kunt parkeren, en Rear- en Surround View Monitor ontbreken niet. Ook nieuw voor de Sportage: adaptieve dempers en de Terrain Mode-rijmodus.

Motoren

Ongeacht welke aandrijflijn je kiest, is de Sportage altijd geëlektrificeerd. Zo begint de motorenlijst in Nederland met een 150 pk en 250 Nm sterke mild-hybride 1.6 T-GDI-benzinemotor, gekoppeld aan voorwielaandrijving. Aan welke transmissies die krachtbron is gekoppeld, vermeldt Kia niet. De technisch vergelijkbare Hyundai Tucson is met deze motorisering verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak en met een zeventraps automaat. Een stap boven de mild-hybride motorversie staat de tevens voorwielaangedreven Sportage Hybrid. Die heeft een 180 pk sterke 1.6 T-GDI benzinemotor aan boord, die is gekoppeld aan een 60 pk en 265 Nm sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 230 pk en 350 Nm. De Hybrid heeft een 1,49 kWh accu.

De krachtigste uitvoering is de vierwielaangedreven Sportage Plug-in Hybrid. Deze heeft net als de Hybrid een 180 pk benzinemotor, maar het systeemvermogen komt door een krachtigere (91 pk) elektromotor uit op 265 pk en 350 Nm. Het accupakket van de plug-in hybride Sportage is 13,8 kWh groot. Hoe ver de Kia daarmee komt, houdt het merk nog even onder de pet. De Hyundai Tucson PHEV die dezelfde aandrijflijn heeft, perst 62 kilometer uit zijn accupakket.

Prijzen - Nederland

Nederlandse prijzen zijn er nog niet. Die volgen in aanloop naar de marktintroductie die eind dit jaar plaatsvindt. Met ruim 42.000 sinds 2005 verkochte exemplaren mag de Sportage zich na de Picanto en Rio de best verkochte Kia van Nederland noemen. Vorig jaar wist Kia er 449 exemplaren van te slijten, een fractie van de 3.000 stuks die in 2016 werden verkocht Het beste verkoopjaar beleefde de Sportage in 2011, toen rolden 5.513 stuks van de derde generatie de showroom uit. Leuk weetje: hoewel Kia nu voor het eerst voor de Europese markt een Sportage heeft ontwikkeld, levert Kia in China al jaren twee van de internationale Sportage afwijkende modellen. De eerste is de KX5, in feite 'onze' uitgaande Sportage met een eigen snuit. De tweede SUV heet in China sinds kort 'Sportage Ace', maar die is op zijn beurt een aangepaste versie van deze Chinese Hyundai ix35. Zijn we er nog?