Nieuwe Kia Sportage uitgebreid in beeld

Kia heeft de eerste foto's vrijgegeven van de nieuwe Sportage. De vijfde generatie is al vanbinnen én vanbuiten te zien, al houdt Kia uitgebreide technische gegevens nog even onder de pet. Over het uiterlijk valt in ieder geval genoeg te zeggen.

Autoontwerpers verkeren nogal in extravagante sferen, zo lijkt het wel. Auto's worden meer dan eens ronduit bombastisch vormgegeven, vol extravagante lijnen en visueel drama. Hoewel Kia in mindere mate dan zustermerk Hyundai een zeer uitgesproken designpad bewandelt, komt het merk met onder meer de uitgesproken EV6 behoorlijk expressief uit de hoek. Dat het allemaal nog een tandje intenser kan, bewijst Kia met de nieuwe vijfde generatie Sportage.

De Sportage die momenteel nog bij de dealers staat, is daar sinds 2015 te vinden. Die wordt spoedig opgevolgd door een wel heel uitgesproken model. Dat is net als de reeds genoemde EV6 getekend volgens Kia's 'Opposites United'-designfilosofie. Dat klinkt natuurlijk als fraaie PR-praat, maar dat Kia werk heeft gemaakt van de nieuwe Sportage is ontegenzeggelijk.

De visuele attractie is zijn voorkant. Kia geeft hem een immense grille, dat aan weerszijden wordt geflankeerd door opvallende boemerangvormige units waarin de leddagrijverlichting is ondergebracht. Die haakvormige verlichting wordt opgevuld door de daadwerkelijke koplampunits. Ook van opzij bezien lijkt de nieuwe Sportage in niets meer op het uitgaande model. De Koreaan heeft een sterk oplopende schouderlijn die in de D-stijl optisch samensmelt met een zilverkleurig sierdeel. Het dak is voor het eerst ook in het zwart uit te voeren. Ook de verlichting aan de achterkant is lekker expressief. De achterlichten lopen naar buiten toe iets omlaag af en hebben een uitlopertje op de flanken. De units zelf worden optisch aan elkaar geknoopt door een zwarte kunststof strip. Voor het eerst komt er ook een stoerder aangeklede X-Line-versie van beschikbaar. De naam X-Line kennen we al van onder meer de Picanto. De Sportage X-Line heeft onder meer afwijkend bumperwerk en dakdragers.

Het interieur oogt robuust en modern. Achter het stuurwiel - inclusief nieuw Kia-logo - zit een groot paneel waarin het digitale instrumentarium en het scherm van het infotainmentsysteem zijn ondergebracht, Aan weerszijden ervan zitten opvallend gevormde ventilatieroosters waarvan het exemplaar voor de bijrijder de rest van het dashboard in de breedte opvult.

Zoals gezegd houdt Kia uitgebreide informatie nog onder de pet. Wat techniek betreft lijkt de nieuwe Sportage ongetwijfeld veel op onlangs herziene Tucson van Hyundai. Reken op een hybride aandrijflijn, maar ook op een plug-in hybride en mild-hybride variant. Kia zegt binnenkort al meer informatie vrij te geven. Met 41.825 sinds 2005 verkochte exemplaren is het model na de Picanto en Rio de best verkochte Kia in ons land. Vorig jaar reden er 449 exemplaren de showroom uit, een fractie van de 3.000 exemplaren die Kia in 2016 verkocht. Het beste verkoopjaar beleefde de Sportage in 2011, toen vonden 5.513 stuks van de derde generatie een Nederlandse eigenaar.