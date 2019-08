Nieuwe kentekenserie gelanceerd

Het is weer eens zover: er is een nieuwe kentekenserie. De nieuwe combinatie heeft de opstelling van één letter, gevolgd door drie cijfers en weer twee letters en het eerste kenteken in de serie is G-001-BB.

De RDW meldt dat BMW zo vriendelijk is geweest om ‘een elektrische personenauto’ beschikbaar te stellen voor de nieuwe, tiende kentekenreeks. Een korte check leert dat het inderdaad een i3 is die om 14:30 van de gloednieuwe platen werd voorzien. De opstelling met drie cijfers na één letter is niet helemaal nieuw, want bedrijfsauto’s kenden deze volgorde al langer. Hier is de eerste letter echter een V.

De nieuwe kentekenserie lost de serie van met de opstelling XX-999-X af. In totaal zijn er ongeveer 2,7 miljoen kentekens met deze indeling afgegeven. De negende reeks eindigde in de ZV-reeks, net voor het einde dus. ZZ is voorbehouden aan Zeer Zware bedrijfsvoertuigen, maar ZX had nog gekund. Series worden echter vaker net voor het einde afgelost, ongetwijfeld om te voorkomen dat mensen gaan wachten op een nieuwe reeks.

In 2008 werd er voor het eerst een kenteken afgegeven die zich niet aan de aloude Nederlandse ‘twee-twee-twee’-opstelling houdt. De ‘99-XXX-9-serie’ werd gevolgd door de opstelling 9-XXX-99, daarna verscheen de vandaag geëindigde XX-999-X-reeks volgde. Wie wil weten wat de toekomst gaat brengen, moet opnieuw naar de bedrijfsauto’s kijken. Daar loopt sinds kort een kentekenreeks met de opstelling XXX-99-X, al begint die hier opnieuw altijd met een V.