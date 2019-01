Nieuwe Hyundai i10 duikt op

Kia's Picanto ging in 2017 een nieuwe generatie in en nu is ook de tijd rijp voor een volledig nieuwe Hyundai i10.

De i10 die je vandaag de dag bij Hyundai in de showrooms vindt, is daar in de basis sinds 2013 te vinden. Daarmee is de kleine Koreaan nog altijd jonger dan bijvoorbeeld een Volkswagen Up, maar de jaren beginnen te tellen. Zeker als je je bedenkt dat landgenoot en technisch broertje Kia Picanto al in 2017 volledig werd vernieuwd. De nieuwe generatie i10 die dit jaar om hoek komt kijken, is nu voor het eerst in beeld verschenen.

De vorige generatie van Kia's Picanto ging er met de ene na de andere bokaal vandoor en ook de huidige i10 wist bij zijn aantreden de handen op elkaar te krijgen. De nieuwe i10 moet de aandacht in het kleinste segment weer verschuiven van Kia naar Hyundai. Het ontwerp van de nieuwe i10 lijkt, net als dat van de Picanto, niet wereldschokkend af te gaan wijken van dat van zijn voorganger. Natuurlijk wordt de designtaal gemoderniseerd, verwacht in ieder geval een stevige dosis i30-invloeden. Opvallend is de oplopende raamlijn. Verwacht op de motorenlijst nu ook kleine T-GDI's, geblazen motortjes die we kennen van de Picanto. Later dit jaar meer informatie.