Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Hyundai Bayon: niet meer als mild-hybride, minder vermogen én duurder

De i20 achterna

8
Hyundai Bayon
Lars Krijgsman

Na de i20 gaat ook de Hyundai Bayon door de homologatiemolen. Met relatief grote gevolgen. De Hyundai Bayon is er voortaan niet meer als mild-hybride én wordt duurder.

Het leveringsgamma van de Hyundai Bayon ziet er vanaf nu anders uit dan voorheen. De compacte cross-over had tot op heden altijd een 100 pk sterke mild-hybride 1.0 driecilinder benzinemotor. Die motorversie is verdwenen. Vanaf nu heeft de Hyundai Bayon altijd de 90 pk en 171 Nm sterke variant van die 1.0 zónder elektro-ondersteuning. De Bayon moet het dus met 10 pk minder én minder elektrohulp doen. Daar staan ook nog eens iets hogere prijzen tegenover. Kort geleden zagen we een soortgelijke aanpassing aan het leveringsgamma van de Hyundai i20.

De mild-hybride Hyundai Bayon was er voorheen vanaf zo'n €27.000. De Bayon met 90 pk sterke 1.0 T-GDI zónder mild-hybride hardware is er vanaf €28.995. Voor dat bedrag krijg je de tot voor kort i-Motion geheten E-Motion-uitvoering, compleet met handgeschakelde zesbak. De Hyundai Bayon is er ook met zeventraps automaat met dubbele koppeling. Voor een Bayon met automaat ben je minimaal €33.995 kwijt, al krijg je dan wel direct de Comfort-uitvoering.

Prijzen Hyundai Bayon - oktober 2025

VermogenTransmissieUitvoeringVanafprijs
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmHandbak, 6 versnellingenE-Motion€28.995
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmHandbak, 6 versnellingenComfort€31.895
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmHandbak, 6 versnellingenPremium€33.895
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmDCT-automaat, 7 versnellingenComfort€33.995
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmDCT-automaat, 7 versnellingenPremium€35.995
8 Bekijk reacties
Hyundai Hyundai Bayon

PRIVATE LEASE Hyundai Bayon

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Premium Sky **NIEUW**DIRECT RIJDEN**

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Premium Sky **NIEUW**DIRECT RIJDEN**

  • 2025
  • 10 km
€ 36.499
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Comfort Smart NL-Auto, Fabrieksgarantie t/m 03-2029!

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Comfort Smart NL-Auto, Fabrieksgarantie t/m 03-2029!

  • 2024
  • 50.402 km
€ 22.950
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Premium Automaat

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Premium Automaat

  • 2025
  • 15 km
€ 32.950

Lees ook

Op Zoek Naar
occasions

Herinner je je eerste auto nog? Maar eens ga je je laatste kopen: drie occasions als eindstation

Nieuws
Hyundai Bayon

Prijzen vernieuwde Hyundai Bayon: vanaf €27.000

Nieuws
Hyundai Bayon vernieuwd: aangescherpte snuit en bips

Hyundai Bayon vernieuwd: aangescherpte snuit en bips

Hyundai Bayon naast i20

Afscheid Duurtest - Hyundai Bayon

Autotest
Hyundai Bayon vs. Kia Stonic

Hyundai Bayon vs. Kia Stonic - Vergelijkende Test

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.