Het leveringsgamma van de Hyundai Bayon ziet er vanaf nu anders uit dan voorheen. De compacte cross-over had tot op heden altijd een 100 pk sterke mild-hybride 1.0 driecilinder benzinemotor. Die motorversie is verdwenen. Vanaf nu heeft de Hyundai Bayon altijd de 90 pk en 171 Nm sterke variant van die 1.0 zónder elektro-ondersteuning. De Bayon moet het dus met 10 pk minder én minder elektrohulp doen. Daar staan ook nog eens iets hogere prijzen tegenover. Kort geleden zagen we een soortgelijke aanpassing aan het leveringsgamma van de Hyundai i20.

De mild-hybride Hyundai Bayon was er voorheen vanaf zo'n €27.000. De Bayon met 90 pk sterke 1.0 T-GDI zónder mild-hybride hardware is er vanaf €28.995. Voor dat bedrag krijg je de tot voor kort i-Motion geheten E-Motion-uitvoering, compleet met handgeschakelde zesbak. De Hyundai Bayon is er ook met zeventraps automaat met dubbele koppeling. Voor een Bayon met automaat ben je minimaal €33.995 kwijt, al krijg je dan wel direct de Comfort-uitvoering.

Prijzen Hyundai Bayon - oktober 2025