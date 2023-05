Nieuwe Honda CR-V: nu ook voor Europa

Dit is de geheel nieuwe Honda CR-V zoals hij nog dit jaar in Europa op de markt zal verschijnen. De auto groeit flink ten opzichte van zijn voorganger, maar dat is door de gelijktijdige komst van de ZR-V geen probleem.

Meer dan een jaar geleden schreven we al dat Honda in 2023 met drie nieuwe modellen zou gaan komen. De dag ‘die je wist dat zou komen’ is eindelijk hier, want vandaag worden die drie modellen gelijktijdig voor de Europese markt gelanceerd. Op het moment dat je dit leest, vind je elders op AutoWeek.nl dus ook informatie over de andere twee modellen, de elektrische Honda e:Ny1 en de kleinere Honda ZR-V.

De Honda CR-V kent met de introductie van dit nieuwe model zes generaties en is met name in Noord-Amerika niet aan te slepen. Hier in Europa is dat toch anders, al waren eerdere generaties best in trek en konden we de huidige hybride CR-V in eerdere tests maar op weinig fouten betrappen. De nieuwe CR-V verscheen eerder al in Amerikaanse vorm, maar staat nu in Europese trim virtueel voor je. Het verschil is maar lastig te zien, want ook in Europa krijgt de CR-V die typisch Amerikaanse oranje reflectoren voor de voorste wielkasten. Ze lichten niet op, dus het zijn echt reflectoren.

Groter

De rest van de auto is wat braafjes, maar oogt wel modern en strak. Zijn neus en strakke flanken doen sterk denken aan de Civic, terwijl de achterkant door die hoge, L-vormige lichtunits onmiskenbaar wat Volvo-achtigs heeft. De nieuwe Honda CR-V is aan alle kanten groter dan zijn voorganger. Met 4,70 meter scheelt het in de lengte ongeveer 10 centimeter. Dat grotere formaat is ook nodig, omdat Honda met de eveneens vandaag gepresenteerde ZR-V een model tussen de HR-V en de CR-V in plaatst. De vorige CR-V was echter maar drie centimeter langer dan de ZR-V, maar dat gat wordt dus meteen vergroot.

Ondanks de extra lengte komt de zevenzitsvariant van de CR-V vooralsnog niet terug. Wel krijg je met 587 liter zo’n 100 liter mee bagageruimte. De achterbank is over een flinke afstand verschuifbaar en de rugleuning is verstelbaar, wat behalve het comfort ook het praktisch gebruiksgemak vergroot.

Het interieur van de nieuwe CR-V is strak en rechtlijning. Het opvallendste onderdeel van het dashboard is die optisch in één streep doorlopende combinatie van ventilatieroosters en het geheel doet ook daardoor sterk aan de Civic denken. Geen schande. Hoewel we nog geen exacte uitrustingsgegevens hebben, belooft Honda al wel een riante standaarduitrusting. Zaken als (echt!) leer, elektrisch verstelbare stoelen en een Bose-audiosysteem zouden op de meeste uitvoeringen standaard zijn.

Plug-in hybride

Net als nu is de CR-V een hybride, maar anders dan nu zijn er twee varianten van de hybride-aandrijflijn. Naast een reguliere e:HEV-hybride (de blauwe auto) komt er ook een plug-inhybride (de witte). De niet onlogisch e:PHEV geheten variant is de eerste PHEV die Honda in Europa levert, elders was er al een plug-in hybride Clarity. Honda doet het meteen goed en voorziet de CR-V van een 17,7 kWh-accupakket, goed voor een elektrisch bereik van maar liefst 82 kilometer. Daarmee stopt het niet met de voordelen van deze versie, want hij heeft ook een nog grotere bagageruimte dan de hybride. De PHEV-accu zit namelijk onder de achterbank in plaats van onder de bagagevloer. Daarom kun je in de plug-inhybride CR-V 617 in plaats van 587 liter kwijt, plus nog eens 72 liter onder de vloer. Altijd handig voor je laadkabels.

Als vanouds komt de Honda CR-V er met voor- of vierwielaandrijving. Meer dan dat en de al genoemde specificaties hebben we op het moment van schrijven nog niet, maar reken qua aandrijflijn op veel overeenkomsten met de 2.0 e:HEV-krachtbroncombinatie van de Civic en ZR-V. Gedetailleerde specificaties volgen in een later stadium. Net als die ZR-V en de elektrische n:Ey1 komt de nieuwe Honda CR-V nog in 2023 naar Nederland.