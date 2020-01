Bijgewerkte Honda Civic Type-R in Tokio

Eind vorig jaar presenteerde Honda de Europese variant van de zeer licht vernieuwde Civic. De auto werd op detailniveau aangepast en is van voren met name te herkennen aan z'n vernieuwde bumperwerk. De aangepaste Civic Type-R heeft Honda tot op heden onder de pet gehouden, maar tijdens de Tokyo Auto Salon die deze week aan de gang is, heeft Honda een eerste afbeelding van die overtreffende trap van de Civic laten zien.

Verwacht net als bij de modeljaarupdate van de reguliere Civic-smaken ook geen heftige veranderingen bij de Type-R. Althans, niet op optisch vlak. De hot-hatch krijgt een vernieuwde voorbumper waarin het nieuws vooral zit in de invulling van de grote koelopeningen aan weerszijden ervan. Het gaaswerk is verwijderd en Honda voegt een extra in carrosseriekleur gespoten strookje toe. Onderaan de bumper nemen we een rode bies waar en het rode Honda-logo midden op de neus lijkt een maatje kleiner.

Of de Civic Type-R ook op motorisch vlak wordt aangepakt, lijkt onwaarschijnlijk. Ter herinnering: de Civic Type-R beschikt over een 320 pk en 400 Nm sterke geblazen 2,0-liter V-Tec-viercilinder. De voorwielaandrijver is daarmee in staat om in 5,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Z'n topsnelheid ligt op 272 km/h. De onthulling van de vernieuwde Type-R zal niet lang meer op zich laten wachten.