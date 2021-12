Nieuwe Honda Civic Type R bedwingt Suzuka

Honda heeft de wereldtitel van Max Verstappen nog niet gevierd of het is alweer druk aan de slag met een andere scheurneus: de Civic Type R. De sportieve topversie van de nieuwe Civic wordt aan de tand gevoeld op Suzuka.

Honda mag zich dan wel terugtrekken uit de Formule 1, dat betekent niet dat het alle sportieve aspiraties aan de kant schuift. In tegendeel: het werkt namelijk onder meer aan een gloednieuwe Civic Type R. Die werd onlangs ook al in Europa gespot, maar nu schotelt Honda ons enkele foto's voor van testwerk in thuisland Japan. Om precies te zijn rijdt de Civic Type R zijn rondjes over het circuit van Suzuka.

Helaas voor ons zijn de heren en dames van de camouflageafdeling geen fractie minder enthousiast bezig geweest dan in oktober. De Type R is dus nog altijd relatief stevig ingepakt, al zijn de belangrijkste kenmerken die 'm onderscheiden van de reguliere nieuwe Civic hatchback niet te missen. Zo krijgt de Civic Type R onder andere weer dikker bumperwerk en een achterspoiler die niet te missen is. Ook prijken er onderaan de achterbumper drie in een diffuser verscholen uitlaateinden, waarvan de middelste een fractie groter is dan de andere twee.

Al met al oogt de nieuwe Honda Civic Type R wel een stuk minder extravagant dan zijn voorganger. Dat betekent echter niet dat de auto om te rijden ook wat meer ingetogen wordt. We verwachten opnieuw een minstens 320 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder in de neus aan te treffen, die het vermogen via een sperdifferentieel over de voorwielen verdeelt. Volgend jaar maakt de nieuwe Civic en ook deze Civic Type R zijn opwachting in Europa. Het is alleen nog altijd even afwachten of we de ongetwijfeld aan een stevig bpm-bedrag onderhevige Type R ook in Nederland op de prijslijst aan zullen treffen.