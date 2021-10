Nieuwe Ford Ranger te zien

Het testwerk met de nieuwe Ranger is in volle gang en Ford acht de tijd derhalve rijp om weer iets van zijn pick-up te laten zien. De officiële onthulling van de Ford Ranger verwachten we volgend jaar.

De huidige Ford Ranger is met geboortejaar 2011 niet bepaald piepjong, al is het in bedrijfswagenland niet uitzonderlijk dat modellen zo lang meegaan. Toch is een verse Ranger welkom en Ford is dan ook al even in de weer met een geheel nieuwe generatie, die de fabrikant nu in een teaservideo weer laat zien.

Veel worden we er overigens niet wijzer van. De nieuwe Ford Ranger lijkt wat design betreft vooral het pad van zijn voorganger te bewandelen, al krijgt de auto wel een front dat sterker dan voorheen gaat lijken op dat van grote broer F-150. Er is nog iets bijzonders aan de hand met de Ranger. Althans, met concurrent Amarok van Volkswagen. De nieuwe Amarok wordt in feite namelijk de Volkswagen-variant van de nieuwe Ranger. Eenmaal op de markt mag de Ranger, waarvan ook weer een Raptor-versie komt, zijn tanden zetten in onder meer de Toyota Hilux en Nissan Navara.