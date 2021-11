Nieuwe elektrische Mini in beeld

De elektrische driedeurs die Mini momenteel in de showrooms heeft staan is de eerste maar zeker niet de laatste EV van het merk. Het merk kondigt een reeks nieuwe modellen aan en laat daarbij direct een ingepakte versie van een nieuwe elektrische hatchback zien.

Mini wil dat vanaf 2027 de helft van auto's die het verkoopt volledig elektrisch is en met enkel de huidige elektrische Mini Electric gaat het merk dat natuurlijk niet redden. Zeker niet als je weet dat Mini in 2025 zijn laatste nieuwe model presenteert dat nog leverbaar wordt met verbrandingsmotoren en dat 2030 het jaar is waarin het modellenaanbod van Mini alleen nog uit elektrische auto's bestaat. Wat zit er dan allemaal in het vat?

Behoorlijk wat. In 2023 komt Mini namelijk met de eerste van een reeks volledig nieuwe elektrische modellen. Mini komt niet alleen met een nieuwe elektrische driedeurs hatchback, maar ook met twee elektrische cross-overs. Een van die hootpotigen komt in wat Mini omschrijft als 'het compacte segment', de ander in het 'compacte premiumsegment'. Deze nieuwe reeks modellen die een elektrische aandrijflijn krijgen, komen volgens Mini ook gewoon beschikbaar met zowel benzine- als dieselmotoren. Mini meldt ook dat 2023 het jaar is waarin het een nieuwe Countryman presenteert. Die auto komt dus ook als EV beschikbaar. Daarbij geeft Mini de eerste platen vrij van een nieuwe elektrische hatchback, een model dat bewijst dat Mini wat design betreft het pad der evolutie blijft bewandelen.

Daarnaast geeft Mini aan dat het twee elektrische modellen gaat produceren in China, onder andere om zijn positie op de Chinese markt te versterken. De nieuwe Countryman zal echter gewoon in Europa gebouwd worden, maar niet in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe Countryman zal namelijk in het Duitse Leipzig het levenslicht zien. Niet eerder bouwde Mini een auto in Duitsland. Opvallend: Mini maakt ook melding van de komst van een nieuw (elektrisch) model voor wie op jacht is naar een auto met meer interieurruimte. Dat zou zomaar een hint kunnen zijn naar de komst van een MPV-achtig model in de stijl van de Vision Urbanaut

De Mini-fabriek in Oxford wordt echter niet vergeten. Dat blijft volgens Mini 'het hart van het merk'. Vanaf 2025 gaat Mini daar in ieder geval de nieuwe Cabrio bouwen, een auto die nu nog bij VDL in Nederland wordt geproduceerd.