Mini Vision Urbanaut: autonome vooruitblik

Mini valt in herhaling. In letterlijke zin. Het merk laat namelijk voor de tweede keer de Vision Urbanaut zien. Het grote verschil? De rijdende toekomstvisie bestaat nu niet alleen maar in digitale vorm.

Mini liet in november vorig jaar de Vision Urbanaut zien, een concept-car die op dat moment alleen in virtuele vorm bestond. Het merk heeft nu ook een tastbare variant van de met huiselijke stofjes en gezellige zithoekjes afgeladen toekomstvisie.

Net als zijn vorig jaar getoonde digitale broertje laat de daadwerkelijk in fysieke vorm bestaande Vision Urbanaut zien hoe Mini "kenmerken van Mini kan meenemen naar de toekomst van mobiliteit." In die toekomst spelen autonoom rijdende auto's een grote rol, zo lijkt het. De met slimme hard- en software afgeladen Vision Urbanaut kan autonoom rijden, maar laat vooral zien wat er met de ruimte in de auto kan worden gedaan.

De Mini Vision Urbanaut kent drie 'modi', die Mini 'momenten' noemt en die luisteren naar hippe namen als Chill, Wanderlust en Vibe. In elke stand wordt het in- en exterieur aangepast. De verlichting, de geluiden en zelfs de geur ín de Vision Urbanaut gelden als variabelen die de auto kan aanpassen. In de stand 'Chill' moet je je volgens Mini kunnen terugtrekken. Achterin heb je een Ikea-achtig zithoekje dat de 'Cosy Corner' heet, compleet met dimbare 'Loop', het cirkelvormige instrument waarop normaal diverse opties van de auto zijn in te stellen maar dat nu als tafellamp fungeert.

Wanderlust is de modus waarin de Mini daadwerkelijk rijdt, al dan niet in autonome modus. Het stuurwiel en de pedalen verdwijnen in autonome modus in ieder geval. Op het Loop-scherm wordt onder meer de te rijden route weergegeven. Vibe is de modus waarin de Vision Urbanaut onder meer de portieren en zelfs de voorruit openklapt. Het Loop-scherm tovert zich in deze modus om tot een bedieningspaneel voor media. Een vierde modus is geheel naar eigen wens in te stellen.

Geen hippe urban concept-car zonder alinea over duurzame materialen en dus heeft Mini geen chroom of leer in de auto gestopt. Mini spreekt wel van de toepassing van gerecycled wol en polyester en kurk. Ook zijn diverse onderdelen uit één materiaal vervaardigd, dat moet het recyclen van deze onderdelen gemakkelijker maken.