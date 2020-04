Nieuwe Daihatsu Taft klaar voor productie

Eind vorig jaar trok Daihatsu tijdens de Tokyo Auto Salon een blik nieuwe en veelal knotsgekke kleintjes open. Tussen die nieuwkomers zat ook een modelletje waar in ieder geval een productieversie van zou komen: de Taft Concept. Het is die dappere micro-SUV waarvan Daihatsu nu de productieversie laat zien.

Eerlijk is eerlijk, voor een grote verrassing zorgen twee frontjes van de productierijpe Taft natuurlijk niet. Het groene exemplaar is namelijk nagenoeg identiek aan de in dezelfde kleur uitgevoerde Taft Concept zoals die vorig jaar in Tokio stond (foto 3). Het opvallendste verschil is de onderste rand van de voorbumper. De Taft Concept had hier een zilverkleurig deel dat pretendeerde een skidplate te zijn. De snuit van de blauwe Taft moet het zonder de tussen de koplampen geplaatste nepgrille van zijn groene broertje doen. Veelal leveren Japanse fabrikanten twee optische smaken van hun kei-cars, een reguliere variant en een 'Custom'-achtige versie met een meer uitgesproken design.

Daihatsu heeft het maar druk met het terugbrengen van oude modelnamen. Begin 2019 bracht Daihatsu modelnaam Rocky terug, al plakte het merk die ook hier bekende naam niet achterop een ruige offroader, maar op een relatief mild ogende cross-over. Een voorouder van die oer-Rocky was de uit 1974 stammende Taft, een auto wiens naam stond voor Tough and Almighty Four-wheel Touring. De zeer compacte terreinauto in de stijl van auto's als de Suzuki SJ's'- de stamvader van de Samurai/Jimny - werd medio jaren tachtig uit productie genomen. Zijn naam keert dit jaar in ieder geval terug, en wel op een kei-car met een hoekige koets die is afgewerkt met SUV-achtige details.

De Taft zal net als de Taft Concept en vele van zijn familieleden in de lengte net onder de kei-cargrens van 3,4 meter blijven. De Taft Concept was 1,63 meter hoog en 1,48 meter smal, waarden die je nagenoeg één op één kunt overhevelen naar de productieversie. Onder de kap ongetwijfeld een maximaal 660 cc grote benzinemotor die zonder en met turbo te krijgen zal zijn.

Daihatsu richt zijn pijlen met de Taft op auto's als de Suzuki Hustler, eveneens een smalle hoge en semi-offroadachtige kei-car die onlangs aan een nieuwe generatie werd geholpen. Dan is er natuurlijk nog de Jimny, een auto waarvan in Japan ook een versie met een kleine geblazen turbomotor bestaat die dankzij het ontbreken van uitgeklopte wielkastranden smaller is dan het Europese exemplaar. Die variant voldoet in Japan aan de kei-car-eisen en kan daarmee ook als concurrent van de nieuwe Taft worden gezien, al lijkt de Jimny een terreinvaardiger model te zijn. Mitsubishi heeft in het segment van de Hustler de eK X in de aanbieding.