Nieuwe cross-over van Renault schemert door

De Renault Kwid kennen we in Europa inmiddels ook, al is dat omdat-ie hier als de gloednieuwe volledig elektrische Dacia Spring heen komt. Onder meer in India is de Kwid al jaren (met brandstofmotor) leverbaar én heeft-ie een zevenpersoons broer in de vorm van de Triber. Daar komt er nog een cross-over bij op dezelfde modulaire basis. Die auto wordt vooralsnog aangeduid als 'Kiger' en daarvan krijgen we vandaag het eerste levensteken.

In een korte video laat Renault drie detailshots van een conceptauto zien, waarvan een productieversie uiteindelijk dus als Kiger op de markt moet komen. Vooral van de neus is al redelijk wat te zien en de opvallende verlichting maakt duidelijk dat het nog om een concept gaat. Anders zorgt Renault's bijschrift 'showcar' wel voor die duidelijkheid. De Kiger lijkt een behoorlijk ander front te krijgen dan de Kwid en de Triber en eerlijk gezegd zien we er haast wat Opel Mokka in. Een stevige achterspoiler boven de achterruit suggereert dat het een studiemodel met sportieve tintjes wordt. Groene accenten in de grille en deurklink (foto 3) wekken verder de verwachting dat er elektrische aandrijving aan boord is, al kan het ook puur een leuk stijlelement blijken te zijn. Gezien het feit dat de Kwid er ook als Z.E. is, zou het echter niet gek zijn als de Kiger ook een dergelijke variant krijgt.

Hoewel de Kiger z'n CMF-A-platform deelt met de Kwid en Triber, is er nog een andere auto die mogelijk dichter tegen 'm aan schuurt. Alliantiegenoot Nissan onthulde namelijk onlangs de Magnite, die op diezelfde leest geschoeid is. Waarschijnlijk volgt de Kiger qua vorm en afmetingen vooral het voorbeeld van die auto. In de krap vier meter lange Magnite doet een 1.0 driecilinder met 95 pk dienst als krachtbron en daarvan is voorlopig nog geen elektrische variant aan de horizon verschenen. Wat is nu precies de relevantie van dit alles voor Europa, vraag je je misschien af? Nou, nu nog niet heel veel. Het gaat hier om een voor India bestemde Renault, maar goed, de Kwid Z.E. is uiteindelijk onder Dacia-vlaggen toch ook onze kant op gekomen. Zeg dus nooit nooit.