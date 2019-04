Nieuwe compacte sportieve Toyota duikt op

AutoWeek heeft patentafbeeldingen van een tot op heden onbekende compacte sportieve Toyota in handen weten te krijgen. Mogelijk hebben we hier te maken met de eerder aangekondigde 'derde sportieveling'.

Er gaan al tijden geruchten over de komst van een derde sportieveling die de GT86 en Supra boven zich moet dulden. Tel daarbij op dat Toyota in 2015 de S-FR Concept toonde, een achterwielaangedreven concept-car met een 130 pk sterke benzinemotor onder de kap (foto 7 en 8). Die 1.000 kilo wegende potentiële pretmachine werd warm ontvangen, maar anno 2019 hebben we nog steeds niets vernomen van een eventuele productieversie. Of die er daadwerkelijk komt, staat allerminst vast. AutoWeek heeft nu patentplaten in handen gekregen van een nieuwe compacte én sportief gelijnde Toyota.

Daarop is een coupé te zien met een ronde en daarmee sympathiek ogende koets. Het model lijkt een bijzonder gevormde bolle achterruit te krijgen, die overloopt in een achtersteven waarop we ronde lampen en een bijna 'ducktail'-achtige achterklep zien. Ook in de ogenschijnlijk korte neus monteert Toyota een set bolle, vrolijke kijkers. De opmerkelijk gevormde wielen wijzen er mogelijk op dat we hier te maken hebben met een nieuwe concept-car van het merk. We houden nog een slag om de arm, maar verwachten op relatief korte termijn wel meer van deze nieuwe Toyota te gaan zien.