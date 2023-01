Nieuwe CEO voor Renault

Luca de Meo is een bezig baasje. De Meo werd onlangs benoemd tot President van de internationale autobranchevereniging ACEA, maar is natuurlijk vooral de CEO van de Renault Group. Dat is niet het enige, Luca de Meo is namelijk ook CEO automerk Renault zelf. Maar niet lang meer. Fabrice Cambolive is aangesteld als nieuwe topman van Renault en neemt dat deel dus weg van het enorme takenpakket van Luca de Meo.

De 54-jarige Fabrice Cambolive is geen vreemde bij Renault. Begin jaren negentig kwam hij in dienst bij Renault Group en in 2011 werd hij benoemd tot directeur Sales en Marketing van de regio Eurazië en Renault Rusland. In 2015 schoof Cambolive door naar Zuid-Amerika, waar hij aan het roer kwam te staan van Renault do Brasil. Twee jaar later mocht Cambolive zich Director of Operations van de regio 'Afrika, Midden-Oosten, Azië en de Pacific' noemen en in 2021 werd Renault Directeur Sales en Operations van automerk Renault. In 2022 werd Cambolive COO van Renault en is nu dus opgeklommen naar een functie met slechts één letter verschil: CEO.