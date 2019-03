Nieuwe CEO voor Mazda Europe

Mazda kondigt aan dat Yasuhiro Aoyama de nieuwe President en CEO van Mazda Motor Europe (MME) wordt. Hij neemt het stokje over van Jeff Guyton, die uitvoerend directeur wordt van Mazda in Noord-Amerika. Mazda’s algemene topman, Akira Marumoto, verklaart dat dit het juiste moment is voor een wissel van wacht met de komst van de nieuwe 3 en CX-30. Aoyama kijkt ernaar uit om met het team, waar hij al jaren mee zegt samen te werken, intensiever aan het werk te gaan.

Door de komst van Guyton in de Noord-Amerikaanse tak van het merk, vinden daar ook enkele wijzigingen in het management plaats. Masahiro Moro is daar de huidige CEO en wordt nu ook voorzitter. In Noord-Amerika is Mazda op dit moment bezig met de bouw van een nieuwe fabriek in samenwerking met Toyota.