Nieuwe Bugatti is 'laatste van zijn soort'

Bugatti associeer je natuurlijk direct met krankzinnig grote en sterke verbrandingsmotoren. Machines die het helemaal alleen doen, zonder enige ondersteuning van elektromotoren. Dat is een uitstervend ras, ook bij Bugatti. Bugatti verschuift voor de volgende generatie hypercars de focus naar elektrificatie. Of dat ook direct het einde van Bugatti's met verbrandingsmotoren betekent, is nog niet helemaal helder. In ieder geval krijgen we volgens het merk komende zaterdag een auto te zien die 'de laatste van zijn soort' is.

Het gaat in ieder geval niet om een uitzwaaiversie van de Chiron, want die is er al. Ook zien we op de twee teaserbeelden duidelijk andere details. Bugatti kondigde vorig jaar een productieversie aan van de Bolide, we zetten erop in dat dat 'm is. We gaan ervan uit dat het de laatste Bugatti is zonder elektro-ondersteuning. Het zou echter ook nog de laatste Bugatti met W16 kunnen zijn, waarmee het een voor de liefhebbers nog wat triester moment markeert. Of wordt het zelfs de laatste Bugatti met überhaupt nog een verbrandingsmotor? Dat is wel wat onwaarschijnlijk. Bugatti kan bij zijn volledig elektrische zustermerk Rimac natuurlijk aankloppen voor een potente elektrische aandrijflijn, alleen lijkt het volledig vaarwel zeggen van de brandstofmotor nog even een te rigoureuze ommezwaai voor het Franse merk. Na zaterdag weten we meer.