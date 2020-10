Nieuwe BMW M4 Cabrio naar buiten

De nieuwe BMW 4-serie Cabrio brengt een oude bekende terug; de stoffen kap. Het is voor het eerst sinds de E46 dat een open 3-serie-afgeleide geen stalen klapdak meer heeft. Wat dat betreft is er een duidelijke hang naar het verleden, al betreft dat niet de rest van de auto. De 4-serie is weliswaar direct herkenbaar als een BMW, maar trekt voornamelijk aan de voorzijde geheel zijn eigen plan. Datzelfde geldt voor de iets eerder onthulde M4. De van zichzelf al behoorlijk in het oog springende neus is daarop nóg extremer. Of het nou je smaak is of niet, het valt in ieder geval lekker op!

Voeg die twee auto's bij elkaar en je hebt de auto voor je neus die hier nog deels gecamoufleerd te zien is. Op de Nürburgring-Nordschleife maakt de open variant van de M4 de nodige testronden. Uiteraard is het dezelfde 3.0 zes-in-lijn met twee turbo's die hier op zijn staart wordt getrapt. 480 pk en 550 Nm schieten naar de achterwielen van de M4 Cabrio, die uiteraard wel wat zwaarder zal zijn dan de Coupé. Of er ook een 510 pk sterke Competition-uitvoering en xDrive op de plank liggen, valt nog te bezien. De vorige M4 Cabrio hield het hier 'gewoon' bij één motorisering en achterwielaandrijving. Wat in ieder geval zeker lijkt, is dat er zowel een handgeschakelde zesbak als een achttraps M Steptronic-automaat leverbaar wordt. Begin volgend jaar is ongetwijfeld meer duidelijk.