Nieuwe BMW 4-serie gelekt

De gloednieuwe BMW 4-serie is al volledig in beeld verschenen. Een dag voor de officiële onthulling kunnen we een eerste blik op de opvallende nieuwkomer werpen.

Het lijkt erop dat iemand met een brochure voor de nieuwe BMW 4-serie zijn enthousiasme niet heeft kunnen beteugelen, want op het Franse forum Worldscoop duiken deze foto's op. Daarop is, zij het in nog wat matige kwaliteit, de splinternieuwe BMW 4-serie (G20) volledig te zien. Zowel de opvallende neus als de achterkant hebben geen geheimen meer voor de officiële onthulling, die morgen pas plaatsvindt. Zoals verwacht heeft de nieuwe 4-serie een opvallend andere neus dan de 3-serie waarmee de auto zijn basis basis deelt. De grote grille, met de optisch aan elkaar verbonden 'nieren', geeft de 4-serie een heel eigen gezicht. De scherp gevormde koplampunits, met led-kijkers erin, dragen daar verder aan bij. Al met al doet het sterk denken aan de Concept 4, die een krap jaar geleden in Frankfurt schitterde.

Ook de achterzijde van de 4-serie Coupé, een tot op heden beter bewaard geheim, wijkt aanzienlijk af van de 3-serie. Hoewel de indeling van de achterlichten sterk doet denken aan die van de 3-serie, is het helder dat BMW voor het ontwerp van de 4-serie met een leeg vel papier is begonnen. De tweedeurs heeft een behoorlijk ver naar achteren doorlopende raampartij, die eindigt in een betrekkelijk bescheiden C-stijl. Minder bescheiden zijn de 'heupen' van de 4-serie, die een bredere wielbasis dan bij de 3-serie lijken te herbergen.

Hoewel technische details uiteraard nog wel steeds verborgen zijn, mogen we ervan uitgaan dat de 4-serie in ieder geval qua aandrijving voor een groot deel de 3-serie volgt. Dat betekent dat de auto er zowel met achter- als vierwielaandrijving komt en er meerdere benzine- en dieselvarianten komen. Waarschijnlijk begint het aanbod bij de 2,0-liter viercilinder met 184 pk, al is het ook niet ondenkbaar dat ook de 156 pk sterke variant van die motor naar de 4-serie komt. Helemaal bovenin het aanbod zal uiteindelijk de M4 komen te staan, de onthulling daarvan laat nog wel tot september op zich wachten. Die haalt 510 pk uit z'n 3,0-liter zes-in-lijn, zo weten we inmiddels al wel. Morgen weten we meer, dan trekt BMW zelf het doek van de nieuwe 4-serie.