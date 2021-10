Nieuwe BMW 2-serie Tourer gelekt

Dat BMW koppig kan zijn, bewijst het merk op meer dan alleen designvlak. Terwijl de populariteit van conventionele MPV's als de Renault Scénic en Opel Zafira al jaren aan het afnemen was, zag BMW in 2014 nog wel brood in het segment van de 'ruimtewagen'. In 2014 lanceerde BMW namelijk de 2-serie Tourer, een auto die de wenkbrauw van menig BMW-liefhebber tot grote hoogte deed rijzen. De 2-serie Tourer was niet alleen de eerste MPV van BMW, het was ook nog eens de eerste voorwielaangedreven auto van het merk. Na zo'n zeven jaar mag die best controversiële BMW met pensioen. Dit is de compleet nieuwe.

Althans, dit is een eerste gelekte afbeelding van de compleet nieuwe BMW 2-serie Tourer die we je dankzij Instagram-pagina's als die van Wilco Blok kunnen laten zien. De 2-serie Tourer krijgt een grote nierengrille in zijn smoelwerk, set roosters dat meer in de stijl is van het exemplaar van bijvoorbeeld de X7 dan de 4-serie. Het ontwerp van de 2-serie Tourer volgt dat van zijn voorganger verder op de voet, met een opvallend verschil: de koplampen verhuizen bij de generatiewissel van de A-stijl naar de portieren.

De 2-serie Tourer-familie bestaat momenteel uit de Active Tourer en de grotere zevenpersoons 2-serie Gran Tourer. Het lijkt er vooralsnog op dat die laatste geen opvolger krijgt. De 2-serie Active Tourer was van die twee versies de enige die leverbaar was als plug-in hybride 225xe, een auto die in het belastingklimaat dat in 2015 en 2016 heerste in aanmerking kwam voor 7 procent bijtelling en dus als een warm MPV-broodje over de toonbank ging. Ook van de nieuwe 2-serie Tourer verwachten we op z'n minst één plug-in hybride motorversie, al komen er ongetwijfeld ook stekkerloze benzine- en dieselmotoren naar BMW's ruimtereus. De komst van de nieuwe 2-serie Tourer houdt de diversiteit in de 2-serie-familie in stand. Naast uit een MPV bestaat die modelfamilie namelijk uit de tevens voorwielaangedreven 2-serie Gran Coupé en de achterwielaangedreven 2-serie Coupé die op een compleet ander platform staat.

We mikken erop dat de onthulling van de nieuwe BMW 2-serie Tourer niet lang meer op zich laat wachten.