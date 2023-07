Liefhebbersharten gaan niet sneller kloppen van de BMW 2-serie Active en Gran Tourer, dat durven we wel te beweren. Toch is de auto behoorlijk succesvol, als praktisch vervoermiddel met heel behoorlijke rijeigenschappen. Maar is hij ook een beetje zuinig? Dat zoeken we uit aan de hand van de AutoWeek Verbruiksmonitor.

Jawel, met de 2-serie Active Tourer schopte BMW in 2013 heel wat heilige huisjes omver. Een BMW-busje met een driecilinder … en als klap op de vuurpijl zelfs voorwielaandrijving. Daarmee is het de eerste voorwielaangedreven BMW in de geschiedenis. Hoon en spot vielen de Tourer ten deel, zeker toen de extra grote Gran Tourer met optioneel zeven zitplaatsen verscheen. Geluiden van liefhebbers ten spijt, de consument besliste in het voordeel van het model. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 17.000 van verkocht en de Active Tourer kreeg in 2021 gewoon een opvolger. De Gran Tourer overigens niet.

Verbruik BMW 218i en 220i Tourer

Genoeg over de modellenpolitiek, we kijken hier naar het praktijkverbruik. Om te beginnen dat van de BMW 218i Tourer, waarin we de eerder genoemde 1,5-liter driecilinder benzinemotor vinden. Deze is ook bekend uit diverse modellen van Mini. Gemiddeld rijden eigenaren met de 218i Tourer 1 op 14,6 (6,9 l/100 km). De zuinigste waarde, 1 op 16,9 (5,9 l/100 km), behaalt een Active Tourer uit 2018. Voor de ongunstigste waarde, 1 op 13,1 (7,6 l/100 km), is een exemplaar uit 2014 verantwoordelijk. De eigenaar hiervan hield het verbruik over een afstand van 106.600 kilometer bij.

Van de grotere BMW 218i Gran Tourer hebben we te weinig gegevens beschikbaar voor een harde conclusie, maar de twee Tourers met ‘dakkapel’ behoren met 1 op 13,2 (7,6 l/100 km) en 1 op 13,5 (7,4 l/100 km) wel tot de minder zuinige 218i Tourers.

Ook van de sterkere viercilinder 220i Active Tourer lopen we niet over van de data, maar met gemiddeld 1 op 14 (7,2 l/100 km) lijkt het meerverbruik van deze tweeliter bescheiden. Zeker als je je bedenkt dat deze motor niet 136, maar 192 pk vermogen levert.

Wat verbruiken de 216d en 218d?

Bij de diesels vinden we eveneens een driecilinder, en wel bij de 214d en 216d. Van de eerste variant hebben we geen cijfers, maar bij de 116 pk sterke 216d zijn die er gelukkig wel. Onder de streep staat een verbruik van 1 op 18,1 (5,5 l/100 km). De zuinigste rijder haalt 1 op 19,6 (5,1 l/100 km), de onzuinigsrte substantiële afstand werd afgelegd met gemiddeld 1 op 18,9 (5,3 l/100 km).

De viercilinder 218d met 150 pk komt uit op een nipt hoger gemiddelde van 1 op 17,6 (5,7 l/100 km). Hier varieert de bandbreedte van 1 op 16,2 (6,2 l/100 km) tot 1 op 18,6 (5,4 l/100 km). Wie beweert dat de eerste waarde is bepaald op basis van een te klein aantal tankbeurten heeft enigszins gelijk, wij kijken ook liever naar de 145.640 kilometers van de op één na onzuinigste 218d Active Tourer. Daarmee werd gemiddeld 1 op 16,7 (6 l/100 km) gehaald.

2-serie Tourer een zuinige keuze?

Met een gemiddeld verbruik van 1 op 14,6 (6,9 l/100 km) scoort de BMW 218i Active Tourer een prima verbruik. Het ligt in lijn met een concurrent als de Citroën C4 SpaceTourer met 1,2-liter driecilinder, die in de praktijk gemiddeld 1 op 14,3 (7l/100 km) verbruikt. Daar zet Citroën wel een iets ruimere koets tegenover. Wie gaat voor een 2-serie Tourer met diesel is het interessant om te weten dat de viercilinder nauwelijks meer verbruikt dan de driepitter.