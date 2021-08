Nieuwe BMW 2-serie Tourer betrapt op de Nürburgring

BMW houdt vast aan de MPV. Het merk dat pas heel laat actief werd in het segment van de 'ruimtewagens' komt namelijk met een tweede generatie van de 2-serie Tourer. Die is in camouflagetrim betrapt op de Nürburgring.

Terwijl de populariteit van MPV's als de Opel Zafira, Renault Scénic en Citroën C4 Space Tourer al enige tijd aan het afnemen was, kwam BMW in 2014 doodleuk met zijn eerste MPV ooit. Die 2-serie Tourer en diens zevenzits Gran Tourer-versie waren BMW's antwoord op de Mercedes-Benz B-klasse. De aanvankelijk met gefronste wenkbrauwen ontvangen praktische BMW's, het waren ook nog eens de eerste voorwielaangedreven modellen van het merk, vonden in Nederland met name als plug-in hybride 225xe gretig aftrek. Het ruimtelijke tweetal staat nog altijd in de showrooms, maar na zo'n zeven verjaardagen beginnen de jaren voor de MPV's te tellen. Aan een opvolger wordt gewerkt en op deze verse spionagefoto's is de nieuwe 2-serie Tourer te zien op een plek waar hij van alle BMW's misschien wel het minste thuishoort: de Nürburgring-Nordschleife.

De komst van de nieuwe 2-serie Tourer houdt de wel heel diverse reeks van 2-serie-modellen in stand. Zo bestaat de 2-serie-familie straks dus niet alleen uit een MPV, maar ook uit de voorwielaangedreven 2-serie Gran Coupé en de achterwielaangedreven 2-serie Coupé die op een compleet ander platform staat. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de 2-serie Tourer heeft BMW er in ons land 15.545 stuks van op kenteken gezet. Daarmee zijn er in zeven jaar tijd meer 2-series Tourer verkocht dan de al sinds 2004 bestaande X3 (zo'n 13.900 stuks).