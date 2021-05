Nieuwe BMW 2-serie klaar voor debuut

De nieuwe BMW 2-serie Coupé wordt een bijzonder model binnen de 2-serie-familie. Hoewel het model zijn familienaam met de 2-serie Tourer en 2-serie Gran Coupé deelt, heeft hij er wat dna betreft maar weinig mee te maken. Waar de Gran Coupé en Tourer op een voorwielaangedreven platform staan, maakt de nieuwe 2-serie Coupé straks gebruik van een achterwielaangedreven basis. Daarvoor grist BMW zeer waarschijnlijk een ingekorte versie van het CLAR-platform uit de kast dat het merk ook onder de 3- en 4-serie toepast. De 2-serie Coupé gaat deze zomer in productie, zo meldt BMW nu.

Het model bevindt zich momenteel dan ook in zijn laatste testfase. Volgens BMW bedraagt de gewichtsverdeling van de jongste 2-serie Coupé een ideale 50:50, al worden liefhebbers ongetwijfeld net zo warm van de wetenschap dat hij ook weer met een zes-in-lijn leverbaar is. Zo komt de 2-serie Coupé er in ieder geval als M240i xDrive, een variant met een 374 pk en 500 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn die ook in de M340i xDrive dienstdoet. Die motor is gekoppeld aan aan achttraps Steptronic Sport-automaat die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. De M240i xDrive-variant van de uitgaande 2-serie Coupé is met 340 pk ook bepaald niet kinderachtig, maar toch een stuk minder krachtig. BMW noemt de nieuwe M240i xDrive nu al de topversie van het gamma, al lijkt er ook gewoon weer een échte M2 te komen. Uiteraard zitten er ook mildere versies met bescheidener benzinemotoren in het vat. De stijfheid van elke 2-serie Coupé is volgens BMW met 12 procent verbeterd en ook de spoorbreedte is zowel voor als achter vergroot. Adaptieve dempers zijn standaard aanwezig.

De nieuwe 2-serie Coupé krijgt een relatief bescheiden en enigszins plats vormgegeven grille, die aan weerszijden wordt vergezeld door twee koplampen met een uitlopertje richting de grille. Nog een opvallend designelement: net als de op stapel staande elektrische i4 krijgt de 2-serie Coupé handgrepen die enigszins in de portieren zijn verzonken. We verwachten 'm volgend jaar op de markt. Of er ook weer een open 2-serie Cabrio komt, is nog niet helder.