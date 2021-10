Nieuwe BMW 2-serie Active Tourer: brutale MPV

Terwijl de ene na de andere autofabrikant de MPV achter zich laat, is het nota bene BMW dat zich juist vastbijt in het segment waarin je het merk eigenlijk nooit had verwacht. Dit is de nieuwe BMW 2-serie Tourer. Hij oogt brutaler dan ooit en is vanaf februari 2022 in Nederland beschikbaar.

Wie tien jaar geleden had gezegd dat BMW met een voorwielaangedreven BMW zou komen, werd ongetwijfeld hard uitgelachen. Toch bracht het merk in 2014 de 2-serie Tourer op de markt, een naar BMW-maatstaven bijzonder nuchter maar tegelijk slimme vijfzits-MPV die zelfs gezelschap kreeg van de grotere 2-serie Grand Tourer met zeven zitplaatsen. Diverse fabrikanten laten het segment van de MPV voor wat het is, maar BMW komt doodleuk met een volledig nieuwe 2-serie Active Tourer.

De nieuwe BMW 2-serie Active Tourer is 4,39 meter lang en dat maakt de tweede generatie van BMW's MPV 3,2 centimeter langer dan het origineel. De wielbasis van de 2-serie Active Tourer is met 2,67 meter echter onveranderd, al is zowel de koets als de spoorbreedte voor als achter zo'n 2,5 centimeter breder. Voor een 'ruimtewagen' is niets zo relevant als interieurruimte en dus is het goed opvallend dat de bagageruimte van de nieuwe 2-serie Active Tourer is nauwelijks is gegroeid ten opzichte het vorige model. De 2-serie Active Tourer slokt 470 liter op, een bescheiden 2 liter meer dan zijn voorganger.. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.455 liter aan spul meezeulen, dat is minder dan de 1.510 liter die je in die situatie in het uitgaande model kon verstouwen. BMW levert de 2-serie naast met conventionele benzine- en dieselmotoren, waarover straks meer, ook met mild-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Door de plaatsing van de voor die geëlektrificeerde aandrijflijnen benodigde extra hardware, hebben de mild-hybride smaken een bagageruimte waarin je 415 liter kwijt kunt. De plug-ins hebben met 406 liter de kleinste bergruimte.

De nieuwe 2-serie Active Tourer komt in februari 2022 naar Nederland. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.

