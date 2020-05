Nieuwe basismotor maakt Peugeot 508 goedkoper

Wie in de markt is voor een Peugeot 508 met benzinemotor, kon tot op heden niet veel kiezen. De 180 pk sterke 1.6 Puretech fungeerde namelijk sinds het verdwijnen van de 225 pk sterke 1.6 Puretech als enige optie op dit gebied. Goed nieuws: zowel de 508 Berline als de 508 SW is nu beschikbaar met de 130 pk en 230 Nm sterke 1.2 Puretech. Inderdaad, een driecilinder.

De 1.2 Puretech is een benzinemotor die bekend is van tal van andere modellen van Groupe PSA. Hét grote voordeel is natuurlijk de gunstigere prijs ten opzichte van de krachtigere 1.6 Puretech. Waar de 508 Berline met 180 pk sterke 1.6 Puretech, uitgevoerd als Active, een vanafprijs heeft van € 42.340, heeft de 508 in dezelfde uitvoering maar dan met de 130 pk sterke 1.2 Puretech een fiscale prijs van € 37.850. Tellen we daar de kosten rijklaarmaken van € 990 bij op, dan komen we op een vanafprijs van € 38.840. Het prijsverschil tussen de twee motorversies bedraagt in dit geval dus € 3.500. Passen we dezelfde rekensom toe op de Allure-uitvoering, dan komen we uit op een prijs van € 41.190.

Liever de ruimtelijker ingestelde 508 SW? Geen probleem, ook die is met de 130 pk sterke 1.2 Puretech te krijgen. Voor de Active vraagt Peugeot € 40.440 terwijl de Allure vanaf € 42.790 van eigenaar wisselt. Uitgebreide technische specificaties volgen in een later stadium, maar de prijzen zijn in ieder geval binnen.