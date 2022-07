Nieuwe Audi Q5: laatste met verbrandingsmotoren - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

SUV’s zijn juist vanwege hun hoogte zo populair, maar toch zien we de laatste tijd geregeld dat ze steeds lager worden. Dat lijkt ook te gaan gelden voor de geheel nieuwe Audi Q5, die in Europa de laatste Q5 met verbrandingsmotoren is.

Tegenstanders van de SUV hebben het in zekere zin gemakkelijk, want het is niet lastig aan te tonen dat een hoge, zware auto in tijden van brandstoftekorten en milieu­problemen niet de beste oplossing is. Dat een flink deel van de bevolking inmiddels ­verslingerd is geraakt aan zo’n hoog model blijkt tegelijk uit de verkoopcijfers.

Bijkomend ‘probleem’ – als je dat zo wilt ­noemen – is dat mensen die eenmaal voor een SUV hebben gekozen meestal niet meer terug willen naar een laag model. Fabrikanten zitten dus vast aan deze carrosserievorm, maar moeten tegelijk alle zeilen bijzetten om aan steeds striktere CO2-normen te voldoen. De belangrijkste oplossing is elektrificatie, maar we zien nog een trend: SUV’s worden lager. Dat geldt voor de nieuwe Lexus RX, het betreft de jongste Mercedes-Benz GLC en het geldt straks naar alle waarschijnlijkheid ook voor diens directe concurrent van Audi. We hebben het in dit vroege stadium nog niet nagemeten, maar spionagebeelden tonen een auto die duidelijk gestrekter oogt dan de vorige generaties van de Q5. Daarmee is hij vrijwel zeker langer, maar waarschijnlijk ook net iets lager dan voorheen. De achterruit ligt vlakker, de overhang aan de achterzijde oogt wat groter en de auto staat lager op zijn ­wielen dan nu het geval is. Waarom ook niet, want er is ­niemand meer die van een model in dit segment enige ­terreinvaardigheid verwacht.

Ook als Sportback

Wat eveneens niemand verwacht, is dat een Audi revolutionair anders oogt dan de voorganger. Dat is bij de Q5 evenmin het geval; toch is de nieuwe straks in één oogopslag te onderscheiden van de oude. Dat komt door de proporties, maar ook door de indeling van neus en achterzijde. De koplampen zijn hoog in de neus geplaatst en afgeplat, mede mogelijk gemaakt door ledtechniek. De grille is platter en breder en wordt aan weerszijden bijgestaan door hoge, verticaal geplaatste luchtinlaten. De achterkant is op zijn beurt anders dan nu, dankzij de doorlopende led-lichtbalk die Audi steeds vaker toepast.

Of er opnieuw een Q5 Sportback komt, ­weten we officieel niet, maar dat ligt wel zeer voor de hand. De Sportback-versie werd bij de huidige Q5 pas bij de facelift van 2020 aan het gamma toegevoegd en is sindsdien redelijk in trek. Nu kan er vanaf het begin rekening mee worden gehouden bij deze variant, dus verwachten we een Q5 Sportback die wat sierlijker en harmonieuzer oogt dan het oorspronkelijke model.

Veel plug-in

Audi introduceert vanaf 2026 alleen nog ­volledig elektrische modellen, althans in ­Europa. Daarmee weten we al zeker dat de nieuwe Q5 in ons werelddeel de laatste met verbrandingsmotoren zal zijn. Geëlektrificeerd is hij evengoed al wel, want nog meer dan nu zal het Q5-gamma op plug-in hybrides leunen. Daarvan verwachten we er minimaal twee. Dat zijn modellen die op stroom aanzienlijk verder komen dan de zestig kilometer die nu voor de ‘TFSIe’-uitvoeringen geldt. Dat is al een nette waarde, maar met name ­Mercedes heeft de lat op dit vlak nog wat ­hoger gelegd.

In Nederland, maar wellicht ook elders in ­Europa, zullen de enige keuzes buiten de PHEV’s de sportieve modellen zijn. Een SQ5 keert ongetwijfeld terug en maakt andermaal de overstap van diesel naar benzine, al dan niet geëlektrificeerd. Een nog snellere RSQ5 is er nooit geweest en we hebben geen ­aanwijzingen dat dat nu ­anders zal zijn, al is er zeker markt voor zo’n super-SUV en heeft de concurrentie die ook.

Onderhuids is de Q5 ongetwijfeld wederom gebaseerd op de A4, maar dan wel de volgende A4. Hij staat daarmee opnieuw op het ­MLBevo-platform, maar dan op een wederom bijgewerkte en gemoderniseerde variant.

Q5 en Q6

De Audi Q5 wordt volgend jaar onthuld, waarna marktintroductie in 2024 volgt. Het SUV-gamma van Audi wordt er door de komst van EV’s niet overzichtelijker op. Het merk werkt namelijk eveneens aan een volledig elektrische SUV op het met Porsche ontwikkelde PPE-platform. Dat model gaat Q6 e-tron heten en komt dus net boven de Q5 te staan, maar afgaande op de spionagebeelden zijn de uiterlijke verschillen minimaal. Als alles in de jaren na 2026 eenmaal door een EV is vervangen, zijn de grote overlappen als het goed is verdwenen.