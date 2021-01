Stille hint: nieuw Renault-logo op 5 Prototype

Het is Renault-nieuws dat vandaag de klok slaat. De guitige Renault 5 Prototype staat in het middelpunt van de aandacht en daarop prijkt een Renault-embleem dat we nog niet eerder zagen.

Het ene na het andere merk onthult een vooral op elektrische mobiliteit gerichte toekomstvisie en vindt dat daar een herzien merklogo bij hoort. Het lijkt erop dat Renault in de vaart der volkeren meegaat. Hoewel Renault er zelf nog niet de spotlights op zet, is duidelijk dat er op de Renault 5 Prototype een andere variant van het 'wiebertje' zit dan gewoonlijk. Aan de ene kant is het retro, met de strepen die het reliëf in het beeldmerk van vroeger nabootsen, aan de andere kant is het strak, '2D' en daarmee geheel van deze tijd. Een aanpak die we al bij tal van merken zagen.

Eerder zagen we al bij enkele merken dat er een nieuw embleem op een conceptauto prijkte en dit vervolgens later groots onthuld werd als het nieuwe merklogo. Zo prijkte op de Kia Imagine Concept uit 2019 al het eerder deze maand gepresenteerde nieuwe Kia-beeldmerk en liet Peugeot bij de E-Legend in 2018 al een retro-logo zien dat op het stuur van de nieuwe 308 is gespot. Grote kans dat Renault een vergelijkbaar pad volgt en dit dus het embleem van de 'Régie' wordt. Dan weet je het maar alvast.