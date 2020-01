Nederlandse vanafprijs Lexus UX 300e bekend

Eind november onthulde Lexus de geheel elektrische UX 300e Electric en konden we al melden dat die ook de Nederlandse showrooms dit jaar zal betreden. Lexus meldt dat de UX 300e Electric 'na de zomer' op de Nederlandse markt verschijnt en per direct te bestellen is. De vanafprijs bedraagt € 49.990. Het is nog wel de vraag of Lexus aan de vraag kan voldoen, want men meldt dat in 2020 slechts een 'beperkt aantal auto's beschikbaar zal zijn'. Gezien het feit dat volgend jaar de bijtelling voor EV's wederom omhoog gaat, doen zakelijke geïnteresseerden er dan ook goed aan om er vroeg bij te zijn.

Bij de presentatie van de UX 300e Electric sprak Lexus over een actieradius van 400 km volgens de NEDC-cyclus, dankzij een 54,3 kWh-accupakket. Het bereik volgens WLTP is nu ook (ongeveer) bekend; 'meer dan 300 kilometer'. Een preciezer getal moeten we je nog schuldig blijven. Overigens geldt die actieradius voor de versie met de standaard 18-inch wielen. In een later stadium volgt ook nog een bereik-schatting voor de uitvoeringen met de kleinere 17-inch wielen. Zoals we eerder ook al konden melden, is een 204 pk sterke elektromotor verantwoordelijk voor de aandrijving op de voorwielen. Het koppel bedraagt 300 Nm. Hoe die cijfers zich naar prestaties vertalen, houdt Lexus ook nog even voor zich.